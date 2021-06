Quatre auteurs ontariens se sont vu décerner le prix le plus prestigieux décerné par la province dans le domaine de la littérature

TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Ontario Créatif a le plaisir d'annoncer le nom des lauréats du Prix littéraire Trillium 2021, qui met à l'honneur l'excellence littéraire de quatre auteurs ontariens. Ces livres vous transporteront dans une série d'aventures passionnantes, où vous découvrirez les espoirs et les joies d'immigrants qui luttent pour subvenir à leurs besoins, suivrez les pas d'une couturière travaillant au service d'une actrice vedette, entreprendrez une balade lyrique où la poésie fait office de remède contre le chagrin et la perte, et partirez pour une véritable épopée pour enfants dans l'espace. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces auteurs et leurs titres primés :

LAURÉATE | Prix littéraire Trillium en langue française

Danièle Vallée , Sept nuits dans la vie de Chérie | Éditions David

LAURÉATE | Prix littéraire Trillium en langue anglaise

Souvankham Thammavongsa , How to Pronounce Knife | McClelland & Stewart

LAURÉAT | Prix du livre d'enfant Trillium (langue française)

Éric Mathieu , Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille | Éditions L'Interligne

LAURÉAT.E | Prix de poésie Trillium en langue anglaise

Jody Chan , sick | Black Lawrence Press

Joignez-vous à nous sur la chaîne Facebook d'Ontario Créatif le 17 juin pour la séance Conversation avec les lauréats francophones et le 18 juin pour la séance Conversation avec les lauréats anglophones.

« Les lauréats du Prix littéraire Trillium 2021 reflètent la diversité du talent des auteurs ontariens, qui injectent une perspective singulière dans leurs récits et créent des chefs-d'œuvre appréciés non seulement au pays, mais aussi aux quatre coins du monde. Au nom de la province et de la population de l'Ontario, j'adresse toutes mes félicitations à l'ensemble des auteurs primés et je remercie leurs éditeurs de veiller à ce que ces grandes œuvres continuent de gagner la reconnaissance internationale et le public qu'elles méritent. »

~ Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture

« Chaque année, Ontario Créatif a l'honneur de célébrer quatre auteurs qui rejoignent la liste prestigieuse des anciens lauréats ontariens du Prix littéraire Trillium et contribuent au riche patrimoine de la province. L'Ontario est une force mondiale sur la scène littéraire grâce à son secteur de l'édition de livres, qui représente plus d'un milliard de dollars dans notre économie et continue d'inspirer et d'amplifier les meilleurs conteurs et conteuses de la province. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

« Félicitations à tous les auteurs lauréats du Prix Trillium et à leurs maisons d'édition! Joignez-vous à nous sur Facebook Live pour assister à deux événements en ligne avec les lauréats francophones et anglophones. Nous vous invitons également à entreprendre un voyage littéraire cet été en vous plongeant dans ces titres primés. »

~ Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif

Pour l'édition 2021,16 finalistes étaient en lice pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les maisons d'édition des titres primés. ( Document d'information disponible )

) Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en œuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Trois titres sont retenus en sélection finale du Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), qui est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix remporte 10 000 dollars, et sa maison d'édition reçoit 2 000 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Trois titres sont retenus en sélection finale du Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), qui est décerné en alternance avec le poésie Trillium en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix remporte 10 000 dollars, et sa maison d'édition reçoit 2 000 dollars pour promouvoir les ouvrages primés. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale et des étoiles montantes comme Téa Mutonji, Dionne Brand , Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux ou François Paré.

, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux ou François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition engrange 1,7 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (1,1 milliard de dollars) sont générés en Ontario .

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent d'écriture des écrivaines et écrivains de la province, pour saluer l'excellence et la diversité de leurs œuvres et contribuer à leur promotion, et faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui œuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreates.ca/fr/

