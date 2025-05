Les œuvres finalistes mettent en valeur le riche talent littéraire de l'Ontario

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario, est fier de présenter les finalistes du Prix Trillium / Trillium Book Award de 2025, le prix littéraire le plus prestigieux décerné par la province aux autrices et auteurs ontariens de langue française ou anglaise

Le Prix Trillium / Trillium Book Award, qui en est maintenant à sa 38e année, a une longue tradition de reconnaissance de l'excellence littéraire. Les finalistes de 2025 constituent une bibliothèque diversifiée et passionnante de livres ontariens, qui met en valeur la meilleure littérature locale de cette année et crée une liste de livres ontariens de premier ordre à découvrir, allant du roman à la poésie en passant par la littérature non romanesque et bien plus encore.

Finalistes du Prix Trillium en langue française :

Céline au Congo , Aristote Kavungu (Les Éditions du Boréal)

, Aristote Kavungu (Les Éditions du Boréal) Toronto jamais bleue , Marie-Hélène Larochelle (Leméac Éditeur)

, Marie-Hélène Larochelle (Leméac Éditeur) Le prince africain, le traducteur et le nazi , Didier Leclair (Éditions David)

, Didier Leclair (Éditions David) Un lourd prix à payer , Claire Ménard-Roussy (Éditions David)

, Claire Ménard-Roussy (Éditions David) Nickel City Fifs : Une épopée queer sudburoise sur fond de trous, Alex Tétreault (Prise de parole)

Finalistes du Prix du livre jeunesse Trillium en langue française :

Rose du désert , Michèle Laframboise (Éditions David)

, Michèle Laframboise (Éditions David) Le roi Poubelle , Eudes La Roche-Francoeur (Prise de parole)

, Eudes La Roche-Francoeur (Prise de parole) Le bonnet magique, Mireille Messier (Comme des géants)

Finalistes du Trillium Book Award en langue anglaise :

Wild Houses , Colin Barrett (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada)

, Colin Barrett (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada) My Fighting Family: Borders and Bloodlines and the Battles That Made Us , Morgan Campbell (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada)

, Morgan Campbell (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada) Code Noir , Canisia Lubrin ( Alfred A. Knopf Canada / Penguin Random House Canada)

, Canisia Lubrin ( / Penguin Random House Canada) Who Will Bury You ? And Other Stories , Chido Muchemwa (Astoria / House of Anansi Press)

, Chido Muchemwa (Astoria / House of Anansi Press) I'm So Glad We Had This Time Together, Maurice Vellekoop (Random House Canada / Penguin Random House Canada)

Finalistes du Trillium Book Award de poésie en langue anglaise :

The Seventh Town of Ghosts, Faith Arkorful (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada)

Faith Arkorful (McClelland & Stewart / Penguin Random House Canada) DADDY, Jake Byrne (Brick Books)

Jake Byrne (Brick Books) Terrarium, Matthew Walsh (icehouse poetry / Goose Lane Editions)

Les lauréats du Prix Trillium / Trillium Book Award seront annoncés au cours d'une cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 18 juin 2025. Nous vous invitons à visiter notre site Web et à vous joindre à nous sur nos réseaux sociaux pour célébrer ces autrices et auteurs et leurs œuvres littéraires.

CITATION

« Le Prix Trillium / Trillium Book Award met en valeur le dynamisme artistique et culturel de l'Ontario. En faisant rayonner leurs contributions créatives, les autrices et auteurs et les maisons d'édition de l'Ontario stimulent la croissance économique locale, générant 980 millions de dollars et soutenant plus de 6 000 emplois. Découvrez et soutenez les finalistes de cette année en vous rendant dans les librairies et bibliothèques locales, et lisez des ouvrages ontariens pour investir à la fois dans notre souveraineté culturelle et notre vitalité économique. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix Trillium / Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en œuvrant en faveur des autrices et auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois ouvrages figurent sur la liste des finalistes du Trillium Book Award de poésie en langue anglaise , lequel rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. Les lauréats du prix reçoivent 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien pour promouvoir les ouvrages primés.

lequel rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. Les lauréats du prix reçoivent 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien pour promouvoir les ouvrages primés. Le Prix du livre jeunesse Trillium (en langue française) a été créé lors de la 20 e année du Prix Trillium / Trillium Book Award et est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui encourage un plus grand nombre de candidatures pour ces prix destinés à des genres particuliers en langue française. Les deux prix sont assortis d'une récompense de 10 000 dollars.

année du Prix Trillium / Trillium Book Award et est décerné en alternance avec le poésie Trillium. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui encourage un plus grand nombre de candidatures pour ces prix destinés à des genres particuliers en langue française. Les deux prix sont assortis d'une récompense de 10 000 dollars. Parmi les ancien lauréats, on compte des autrices et auteurs de renommée internationale, tels que Stuart Ross, Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Gilles Lacombe, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, Diya Lim, Lisa L'Heureux et François Paré, pour n'en citer que quelques-uns.

L' Ontario abrite la plus grande industrie de l'édition de livres au pays, qui contribue à hauteur de 980 millions de dollars à notre économie et soutient plus de 6 000 emplois chaque année. L'industrie de l'édition est à la fois importante sur le plan culturel en plus de constituer un moteur économique pour la province.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Ontario Créatif est fier de décerner chaque année le Prix Trillium / Trillium Book Award. Le gouvernement de l'Ontario a créé ce prix en 1987 pour souligner, promouvoir et mieux faire connaître l'excellence et la diversité des écrivaines et écrivains ontariens et de leurs œuvres.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir les industries de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

SOURCE Ontario Créatif

Renseignements pour les médias : Adrienne Simic, Media Profile, [email protected]; Jennifer Pountney, Ontario Créatif, [email protected]