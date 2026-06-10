Ontario Créatif annonce les lauréates du Trillium Book Award / Prix Trillium de l'Ontario de 2026

Les lauréates de cette année illustrent la richesse et la diversité du talent littéraire anglophone et francophone de l'Ontario

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Ontario Créatif, une agence du gouvernement de l'Ontario, est fière de présenter les lauréates du Trillium Book Award / Prix Trillium de 2026, qui récompense les œuvres littéraires exceptionnelles de l'année écoulée. Le Trillium Book Award / Prix Trillium vise à faire connaître des auteures et auteurs ainsi que des maisons d'édition de l'Ontario, et incite les Canadiennes et les Canadiens à découvrir des récits locaux et à soutenir le milieu littéraire de la région.

Les lauréates du Trillium Book Award / Prix Trillium de 2026, dévoilées lors d'une cérémonie de remise des prix en soirée, sont :

Prix littéraire Trillium (en langue anglaise) | Lauréate : We, the Kindling, écrit par Otoniya J. Okot Bitek (Kingston, Ontario) et édité par Penguin Random House.

Prix de poésie Trillium (en langue anglaise) | Lauréate : Revolutions, écrit par Hajer Mirwali (Toronto, Ontario) et édité par Talonbooks.

Prix littéraire Trillium (en langue française) | Lauréate : Maman bleue, écrit par Sarah Migneron (Ottawa, Ontario) et édité par Prise de parole.

Prix de poésie Trillium (en langue française) | Lauréate : Haus, écrit par Lisa L'Heureux (Ottawa, Ontario) et édité par Prise de parole.

Le Prix littéraire Trillium encourage l'excellence littéraire en soutenant les auteures et auteurs établis en Ontario. Les lauréates et lauréats reçoivent 20 000 $, et leurs maisons d'édition respectives reçoivent 2 500 $ pour le marketing et la promotion des ouvrages. Les lauréates et lauréats du Prix de poésie Trillium reçoivent 10 000 $, et leurs maisons d'édition respectives reçoivent une aide de 2 000 $ pour promouvoir les ouvrages primés.

Citations

« Les lauréates du Trillium Book Award / Prix Trillium de 2026 nous démontrent comment la vulnérabilité, l'imagination et le savoir-faire peuvent éclairer les différentes manières de vivre, de tisser des liens et de se comprendre les uns les autres, a affirmé Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif. En rendant hommage à ces auteures, nous mettons en avant les voix et les récits qui définissent le riche paysage littéraire et l'identité culturelle de l'Ontario. »

« Grâce aux Prix littéraires Trillium annuels, nous veillons à ce que des récits audacieux et indispensables continuent d'être soutenus et diffusés, et fassent l'objet d'un débat public plus large, a déclaré Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif. Je suis toujours impressionné tant par la diversité et la richesse créative de la production ontarienne que par nos maisons d'édition exceptionnelles, qui continuent de générer des retombées économiques et de favoriser la prospérité de l'économie créative de l'Ontario. »

« Félicitations aux lauréates du Trillium Book Award / Prix Trillium de 2026! Les auteures, auteurs et poètes de l'Ontario renforcent notre patrimoine littéraire et notre identité culturelle tout en contribuant de manière significative à l'économie de la province. Notre gouvernement est fier de rendre hommage aux lauréates de cette année, dont les œuvres littéraires exceptionnelles enrichissent la vie culturelle de l'Ontario, soutiennent l'emploi dans l'ensemble du secteur de la création et approfondissent notre compréhension les uns des autres. »

~ Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

Parmi les lauréates et finalistes du Trillium Book Award / Prix Trillium de 2026 figurent au total 16 auteures et auteurs talentueux provenant de toute la province, dont huit de la région du grand Toronto, six d'Ottawa, un de Peterborough et un de Kingston.

À PROPOS DU PRIX TRILLIUM

Trois titres sont présélectionnés dans chacune des catégories de poésie en anglais et en français, qui récompensent les réalisations littéraires pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié.

Le Prix Trillium, qui en est maintenant à sa 39 e année, a été créé par le gouvernement de l'Ontario en 1987 afin de reconnaître l'excellence, de soutenir la commercialisation et de sensibiliser davantage le public à la qualité et à la diversité des écrivaines et écrivains et de la littérature de l'Ontario.

année, a été créé par le gouvernement de l'Ontario en 1987 afin de reconnaître l'excellence, de soutenir la commercialisation et de sensibiliser davantage le public à la qualité et à la diversité des écrivaines et écrivains et de la littérature de l'Ontario. En 2006, les prix en langue française ont été revus à la hausse : le Prix de poésie Trillium en langue française est désormais décerné tous les deux ans, les titres admissibles publiés au cours de ces deux années étant pris en compte pour le prix.

Parmi les anciens lauréates et lauréats, on compte des auteures et auteurs de renommée internationale, tels que Stuart Ross, Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Gilles Lacombe, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, Diya Lim, Lisa L'Heureux et François Paré, pour n'en citer que quelques-uns.

L'Ontario abrite la plus grande industrie de l'édition de livres au pays, qui contribue à hauteur de 980 millions de dollars à notre économie et soutient plus de 6 000 emplois chaque année. L'industrie de l'édition est à la fois importante sur le plan culturel en plus de constituer un moteur économique pour la province.

À PROPOS D'ONTARIO CRÉATIF

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir les industries de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

SOURCE Ontario Créatif

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS, Alexandra Connor, Media Profile : [email protected], Jennifer Pountney, Ontario Créatif : [email protected]