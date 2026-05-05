Dans le communiqué Ontario Créatif dévoile la liste des finalistes du Prix Trillium / Trillium Book Award, qui met en valeur l'excellence littéraire de l'Ontario, diffusé le 05-May-2026 par Ontario Creates sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Ontario Créatif dévoile la liste des finalistes du Prix Trillium / Trillium Book Award, qui met en valeur l'excellence littéraire de l'Ontario

Les seize finalistes représentent un éventail dynamique d'auteures et d'auteurs anglophones et francophones de l'Ontario

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario, a annoncé les 16 finalistes du Prix Trillium / Trillium Book Award de 2026, qui récompense les meilleurs ouvrages de littérature anglophone et francophone écrits par des auteures et auteurs de l'Ontario.

Le Prix Trillium / Trillium Book Award célèbre les écrivaines et les écrivains ainsi que les récits qui reflètent la profondeur, la diversité et l'imagination des nombreuses voix de l'Ontario. Qu'il s'agisse de nouvelles, de mémoires, de romans, de poésie ou d'ouvrages non romanesques, les œuvres sélectionnées cette année témoignent de la vitalité et de la richesse du talent littéraire de la province.

Finalistes du Trillium Book Award en langue anglaise

Suddenly Light, par Nina Dunic

par Nina Dunic We, The Kindling, par Otoniya J. Okot Bitek

par Otoniya J. Okot Bitek You Will Not Kill Our Imagination: A Memoir of Palestine and Writing in Dark Times, par Saeed Teebi

par Saeed Teebi We Breed Lions: Confronting Canada's Troubled Hockey Culture , par Rick Westhead

, par Rick Westhead Julie Chan Is Dead, par Liann Zhang

Finalistes du Trillium Book Award de poésie en langue anglaise

Shadow Price, par Farah Ghafoor

par Farah Ghafoor The World After Rain, par Canisia Lubrin

par Canisia Lubrin Revolutions, par Hajer Mirwali

Finalistes du Prix Trillium en langue française

Mes morts jeune, par Sylvie Bérard

par Sylvie Bérard Des silences et des murmures, par Maéva Guedjeu

par Maéva Guedjeu Les visages de Rembrandt, par Alain Bernard Marchand

par Alain Bernard Marchand Maman bleue, par Sarah Migneron

par Sarah Migneron L'équation avant la nuit, par Blaise Ndala

Finalistes du Prix de poésie Trillium en langue française

Haus, par Lisa L'Heureux

par Lisa L'Heureux L'épingle filante, par Noémie Roy

par Noémie Roy En terrain miné, par Véronique Sylvain

Les lauréates et lauréats du Prix Trillium / Trillium Book Award seront annoncés au cours d'une cérémonie de remise des prix le 10 juin 2026. Rendez-vous sur la page Web du Prix Trillium / Trillium Book Award et sur les réseaux sociaux pour découvrir et célébrer ces auteurs et leurs œuvres littéraires

CITATION

« Le Prix littéraire Trillium / Trillium Book Award rend hommage aux auteures et auteurs et aux maisons d'édition de l'Ontario. Leurs œuvres nous aident à mieux nous comprendre les uns les autres, enrichissent le paysage culturel de l'Ontario et renforcent notre secteur littéraire. Nous encourageons les lectrices et lecteurs de partout à découvrir ces récits remarquables et à soutenir les talents locaux. Félicitations à toutes les finalistes! »

Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix Trillium / Trillium Book Award encourage l'excellence littéraire en soutenant les auteures et auteurs établis en Ontario. Les lauréates et lauréats reçoivent une bourse de 20 000 dollars, tandis que leurs maisons d'édition respectives se voient attribuer 2 500 dollars pour la commercialisation et la promotion des ouvrages.

Trois titres sont présélectionnés dans chacune des catégories de poésie en anglais et en français, qui récompensent les réalisations littéraires pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. Les lauréates et les lauréats du Prix de poésie en langue anglaise et en langue française recevront 10 000 dollars et leurs maisons d'édition respectives bénéficieront d'un soutien pour promouvoir les titres primés.

Le Prix Trillium / Trillium Book Award, qui en est maintenant à sa 39 e année, a été créé par le gouvernement de l'Ontario en 1987 afin de reconnaître l'excellence, de soutenir la commercialisation et de sensibiliser davantage le public à la qualité et à la diversité des écrivaines et écrivains et de la littérature de l'Ontario.

année, a été créé par le gouvernement de l'Ontario en 1987 afin de reconnaître l'excellence, de soutenir la commercialisation et de sensibiliser davantage le public à la qualité et à la diversité des écrivaines et écrivains et de la littérature de l'Ontario. En 2006, les prix en langue française ont été revus à la hausse : le Prix de poésie Trillium en langue française est désormais décerné tous les deux ans, les titres admissibles publiés au cours de ces deux années étant pris en compte pour le prix.

Parmi les anciens lauréats, on compte des autrices et auteurs de renommée internationale, tels que Stuart Ross, Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand, Alice Munro, Margaret Atwood, Thomas King, Gilles Lacombe, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle, Diya Lim, Lisa L'Heureux et François Paré, pour n'en citer que quelques-uns.

L'Ontario abrite la plus grande industrie de l'édition de livres au pays, qui contribue à hauteur de 980 millions de dollars à notre économie et soutient plus de 6 000 emplois chaque année. L'industrie de l'édition est à la fois importante sur le plan culturel en plus de constituer un moteur économique pour la province.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Ontario Créatif est fier de décerner chaque année le Prix Trillium / Trillium Book Award. Le gouvernement de l'Ontario a créé ce prix en 1987 pour souligner, promouvoir et mieux faire connaître l'excellence et la diversité des écrivaines et écrivains ontariens et de leurs œuvres.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir les industries de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

Correction : Une version précédente de ce communiqué ne contenait pas "16 finalistes" dans l'hyperlien du premier paragraphe. Ceci a depuis été corrigé.

SOURCE Ontario Créatif

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : Aaliyah Corbin, Media Profile [email protected], Jennifer Pountney, Ontario Créatif [email protected]