On signe à la Ville de Ville-Marie, dans le Témiscamingue

VILLE-MARIE, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, a eu lieu la signature de la nouvelle convention collective de la quinzaine de cols bleus et cols blancs de la Ville de Ville-Marie, dans la région du Témiscamingue.

Ce nouveau contrat de travail est d'une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Celui-ci prévoit une hausse salariale totale de 17 %.

Parmi les autres bonifications obtenues, notons la mise en place de certaines primes reliées à certaines responsabilités comme, l'eau potable. De plus, pour encourager de saines habitudes de vie, la Ville allouera un montant pour rembourser une partie des frais d'inscriptions des employé(e)s à des activités culturelles et sportives.

Selon le maire de Ville-Marie, Martin Lefèbvre, cette nouvelle convention collective répond très bien aux enjeux et défis auxquels sont confrontés les employé(e)s et le milieu municipal. « Nous avons un intérêt marqué pour le maintien de nos équipes de travail avec des conditions favorisant leur engagement au quotidien », a affirmé M. Lefèbvre.

Pour sa part, la conseillère syndicale du SCFP, Geneviève Carrier, croit que cette signature est la reconnaissance par l'employeur de l'engagement et de la polyvalence des salarié(e)s qui continuent à offrir un service de qualité aux citoyens et citoyennes.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802