On signe à la MRC de Beauce-Centre

BEAUCEVILLE, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Hier soir, c'était au tour du syndicat représentant les employé(e)s de la MRC de Beauce-Centre, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, de signer une nouvelle convention.

Cette négociation a été plus longue dû à la reclassification des titres d'emploi afin de permettre une meilleure équité entre les salarié(e)s.

Le contrat de travail est d'une durée de cinq ans. Parmi les gains, notons une bonification des congés mobiles et de maladie, une amélioration du quantum des vacances ainsi qu'une hausse des cotisations au régime de retraite, par l'employeur et le salarié.

Sur le plan de la rémunération, les syndiqué(e)s obtiennent des hausses moyennes de 5,44 % pour 2023, 3,5 % pour 2024 et pour les années subséquentes, ce sera la formule de l'Indice des prix à la consommation, majoré de 0,50 % avec un minimum de 2 % et maximum à 3 %.

De plus, les parties se sont entendues sur la mise en place d'horaires flexibles, de la semaine de quatre jours et demi toute l'année ainsi que l'instauration d'un régime de télétravail et de la retraite progressive.

La MRC de Beauce-Centre est composée de 10 municipalités : 2 villes, 3 municipalités et 4 paroisses et un village. Son chef-lieu est Beauceville.

Les 16 employé(e)s à temps plein de la MRC occupent des emplois techniques, de bureau (évaluateur, adjointe, inspecteur, aménagement et autres).

