TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte où la demande mondiale de minéraux critiques devrait doubler d'ici 2040, le Canada est particulièrement bien placé pour être un chef de file mondial et approvisionner ce marché en croissance : nous avons des réserves abondantes de minéraux critiques et les travailleurs, entreprises et collectivités qui possèdent le savoir-faire nécessaire pour accroître l'exploitation minière, la transformation et la fabrication de produits ainsi que le recyclage de ces minéraux. Depuis le lancement de la toute première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, en 2023, le gouvernement du Canada a fait des investissements historiques et supprimé des obstacles afin que des mines et installations de traitement productives se construisent plus rapidement et de façon responsable.

Aujourd'hui, lors du congrès de 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé des mesures supplémentaires pour augmenter l'avantage du Canada au chapitre des minéraux critiques.

Premièrement, le crédit d'impôt pour l'exploration minière (CIEM) de 15 % accordé aux détenteurs d'actions accréditives sera prolongé de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2027. Le CIEM offre un appui important aux petites sociétés d'exploration et d'extraction minières et de traitement des minéraux. Cette prolongation devrait dégager 110 millions de dollars pour soutenir les investissements dans l'exploration au Canada, notamment pour découvrir de nouveaux gisements de minéraux, exploiter des sites miniers et stimuler la croissance économique régionale, en particulier dans les communautés autochtones du Nord et des régions éloignées.

Deuxièmement, le ministre a annoncé le lancement officiel d'un deuxième appel de propositions du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC), qui fournira jusqu'à 500 millions de dollars à des projets d'infrastructures énergétiques et de transport nécessaires à l'accélération des activités minières ainsi qu'au développement et à l'expansion du secteur des minéraux critiques au Canada. Ce nouvel appel de propositions fait suite à un premier appel lancé l'an dernier, dans le cadre duquel plus de 31 projets ont reçu jusqu'à 265 millions de dollars en financement, ce qui a stimulé la création d'emplois et la croissance économique.

En augmentant et en élargissant la production de minéraux critiques, y compris en favorisant la croissance d'une filière complète, le Canada peut créer de bons emplois pour les travailleurs et les entreprises du pays, renforcer sa sécurité énergétique, réduire sa dépendance à l'égard de gouvernements autoritaires et contribuer à un avenir économique résilient et sûr.

Enfin, dans l'objectif de favoriser le développement des infrastructures, l'innovation et la collecte de données tout en travaillant avec des communautés autochtones sur la mobilisation, la participation et les capacités, le ministre Wilkinson a aussi annoncé un investissement total pouvant atteindre 50 millions de dollars destiné à des projets de minéraux critiques.

Ces annonces renforceront la position du Canada sur la scène mondiale en tant que chef de file, fournisseur fiable et allié de choix dans le domaine des minéraux critiques, qui sont de plus en plus demandés pour alimenter l'économie de l'avenir, notamment pour les semi-conducteurs, les puces de traitement, les batteries, les technologies propres, etc.

Citations



« Les investissements et les initiatives annoncés aujourd'hui créeront de bons emplois pour les travailleurs et les entreprises du Canada, soutiendront des possibilités de développement économique, renforceront notre sécurité énergétique, réduiront notre dépendance à l'égard de gouvernements autoritaires et contribueront à un avenir résilient et sûr. Bénéficiant de plus de 700 millions de dollars d'investissements faits par le gouvernement du Canada seulement dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques au cours des deux dernières années, le secteur national de l'exploitation minière et des minéraux critiques s'est montré à la hauteur du défi que représente la réponse à la demande mondiale de minéraux critiques, qui ne cesse de croître. La collaboration à tous les ordres de gouvernement ainsi qu'avec les partenaires industriels et les communautés autochtones de tout le pays a fait du Canada un fournisseur de choix des minéraux issus d'une exploitation responsable dont le monde a besoin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« De meilleures infrastructures sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques du Canada. Grâce à un nouveau financement du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques pouvant atteindre 500 millions de dollars, nous accélérons les activités minières, faisons progresser la mise en valeur des minéraux critiques et des énergies propres et renforçons notre économie. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« La lutte contre les changements climatiques nécessite que nous travaillions tous ensemble. En faisant de gros investissements dans la recherche sur les minéraux critiques et le développement des infrastructures connexes, nous accélérons notre transition vers une économie sobre en carbone, en plus de tirer parti de débouchés économiques uniques qui permettront aux Canadiens de prendre les devants dans le virage mondial vers la carboneutralité. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En pleine transition mondiale vers la décarbonation, il est essentiel de soutenir la croissance de notre secteur minier hors pair. En proposant de prolonger le crédit d'impôt pour l'exploration minière, nous continuons d'appuyer l'exploitation durable des ressources naturelles du Canada, de créer des emplois bien payés pour les travailleurs canadiens du secteur minier et de faire croître notre économie. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

Quelques faits

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, notamment 21 des 50 minéraux qualifiés de critiques par le Geological Survey des États-Unis, et il est l'un des principaux producteurs mondiaux de nombreux minéraux critiques figurant sur la liste des minéraux critiques de 2024, dont le nickel, la potasse, l'aluminium et l'uranium. Le Canada pourrait fournir encore plus de minéraux critiques aux marchés nationaux et internationaux.

produit plus de 60 minéraux et métaux, notamment 21 des 50 minéraux qualifiés de critiques par le Geological Survey des États-Unis, et il est l'un des principaux producteurs mondiaux de nombreux minéraux critiques figurant sur la liste des minéraux critiques de 2024, dont le nickel, la potasse, l'aluminium et l'uranium. pourrait fournir encore plus de minéraux critiques aux marchés nationaux et internationaux. Grâce à ses avantages environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) uniques, le Canada se classe parmi les meilleurs pays au monde en ce qui concerne l'exploitation minière durable. Ceci explique pourquoi de grands investisseurs mondiaux conscients des enjeux ESG le considèrent comme un chef de file mondial dans le secteur des minéraux et des métaux. En tout, plus de 60 minéraux et métaux sont produits par plus de 200 mines au pays.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la valorisation de ces ressources et le développement des chaînes de valeur connexes pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe. L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de l'exploitation des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative, adaptative et à long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires au pays et à l'international.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, dont l'enveloppe s'élève à 1,5 milliard de dollars, est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Il a pour objectif de remédier aux lacunes en matière d'infrastructures et d'assurer une production de minéraux critiques et l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à divers projets d'infrastructures de transport, d'énergie propre et d'électrification. Ce programme appuie également des initiatives d'énergie propre et d'électrification ainsi que des projets de transport et d'infrastructures qui favoriseront l'exploitation durable des minéraux critiques au Canada. Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques fournit 192,1 millions de dollars en fonds fédéraux à l'appui du développement de technologies de traitement novatrices pour l'industrie des minéraux critiques, ce qui contribuera à faire progresser les projets miniers canadiens vers la production et à étendre davantage les chaînes de valeur nationales des minéraux critiques.

L'Initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques comprend 10 millions de dollars en financement sous forme de contributions pour que les provinces et les territoires facilitent l'accès à des données importantes et produisent de nouveaux renseignements sur le potentiel géologique des sources de minéraux critiques. En exploitant la puissance des géosciences et des données, nous ouvrons la voie à la croissance responsable des industries qui dépendent de ces minéraux, lesquelles vont de la technologie et de l'énergie à la défense et aux infrastructures.

Le programme des Partenariats pour les ressources naturelles autochtones offre 80 millions de dollars en financement sous forme de contributions à des projets qui accroissent la capacité des communautés autochtones à prendre part au développement économique découlant des possibilités présentées par le secteur des ressources naturelles et à en tirer profit. Il finance aussi des projets qui accroissent les investissements et la collaboration entre les peuples autochtones et d'autres intervenants du domaine de l'exploitation des ressources naturelles, y compris les gouvernements, l'industrie et les organisations non gouvernementales.

Le secteur minier est le deuxième plus important employeur d'Autochtones dans le secteur privé au Canada. Il offre des formations axées sur les compétences et l'emploi, des possibilités de contrats, des emplois garantis et des investissements dans les communautés. De plus, de nombreuses entreprises appartenant à des Autochtones sont actives dans le secteur de l'approvisionnement et des services miniers, fournissant des marchandises et des services fort nécessaires aux sociétés minières et générant des retombées économiques importantes pour leurs communautés.

Le budget de 2022 a annoncé un nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques de 30 %, qui s'appliquerait à des dépenses d'exploration minière déterminées engagées au Canada et faisant l'objet d'une renonciation au profit des détenteurs d'actions accréditives.

Le crédit d'impôt s'appliquerait à certaines dépenses d'exploration ciblant le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine et l'uranium, et ayant fait l'objet d'une renonciation dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives conclue après le jour du dépôt du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6069, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Bureau du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]