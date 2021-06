CAP-BRETON, NS, le 28 juin 2021 /CNW/ - Le transport en commun est au cœur d'un rétablissement inclusif, et nous devons donner la priorité aux mesures qui permettront de mettre en place les réseaux de transport en commun dont le Canada a besoin maintenant et à l'avenir. Les investissements dans le transport en commun soutiennent les Canadiens durant la pandémie, placent le Canada en position de rétablissement en créant de bons emplois et en appuyant les entreprises canadiennes, et transforment notre société pour un avenir meilleur et plus propre.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités à s'adapter aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso; l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et député provincial de Sydney-Whitney Pier, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la planification de la construction d'une installation d'entretien des autobus électriques et d'un centre de transport en commun au Cap-Breton.

Le gouvernement du Canada investit 360 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 299 970 $ dans le projet, et la contribution de la Municipalité régionale du Cap-Breton s'élève à 240 030 $.

Le projet consiste à améliorer les services de transport en commun du Cap-Breton, afin de les rendre plus rapides et plus fiables. La phase de planification comprendra une étude visant à optimiser les itinéraires de transport en commun, ainsi que des plans pour soutenir la construction d'une installation pour l'entretien des autobus électriques et d'un centre de transport en commun. Elle comprend également la conception de l'accès au site, la conception du site, la consultation de la collectivité et la conception du terminus.

Une fois achevé, le projet permettra d'accroître la capacité du réseau de transport en commun du Cap-Breton, d'améliorer l'accès au transport en commun et d'améliorer l'accès aux modes de transport à énergie propre.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de la Nouvelle-Écosse afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Des réseaux de transport en commun sûrs et fiables contribuent à faire des collectivités canadiennes des endroits où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. C'est pourquoi nous investissons 360 000 $ pour améliorer le réseau de transport en commun du Cap-Breton. Avec nos partenaires, nous continuerons à soutenir les infrastructures de transport en commun dans tout le pays afin que les gens puissent se rendre à destination de manière plus rapide, plus sûre et plus propre. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

-- Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des systèmes de transport en commun modernes et écoénergétiques sont essentiels pour bâtir les collectivités durables de demain. L'amélioration des services de transport en commun pour les résidents du Cap-Breton les aide à se rendre là où ils doivent aller, rapidement et en toute sécurité, en leur offrant un accès équitable aux services essentiels, aux emplois et à l'éducation. Les investissements annoncés aujourd'hui pour la première phase de l'installation d'entretien des autobus électriques et d'un centre de transport en commun profiteront aux résidents du Cap-Breton ainsi qu'aux visiteurs, pour les années à venir. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso

« La transition vers le transport en commun électrique peut nous aider à lutter contre l'une des principales sources d'émissions de carbone. Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs en matière de changement climatique, soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions globales à 53 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. »

-- L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines

« Les partenariats avec les gouvernements fédéral et provincial sont importants alors que nous continuons à construire et à améliorer notre système de transport en commun. Nos premiers pas vers des autobus électriques pour Transit Cape Breton se feront après un processus de planification approfondi examinant toute la logistique. Nous attendons avec impatience les résultats des études et les possibilités qui nous attendent. »

Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

« La conversion aux autobus électriques nécessite une planification importante des itinéraires centrée sur une installation d'entretien et un centre de transport en commun. De nombreuses considérations entrent en jeu dans la réussite d'un projet pilote, et ce financement nous aidera à planifier les prochaines étapes. »

Wayne MacDonald, directeur de l'Ingénierie et des travaux publics de la région municipale du Cap-Breton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement a dépensé plus de 13 milliards de dollars dans plus de 1 300 projets de transport en commun au Canada . Ces investissements ont permis de construire plus de 240 km de nouvelles lignes de métro et de train léger, d'acheter plus de 300 autobus électriques et d'aménager près de 500 km de sentiers de transport actif, de pistes cyclables et piétonnes, et de sentiers récréatifs.

. Ces investissements ont permis de construire plus de 240 km de nouvelles lignes de métro et de train léger, d'acheter plus de 300 autobus électriques et d'aménager près de 500 km de sentiers de transport actif, de pistes cyclables et piétonnes, et de sentiers récréatifs. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . Le 10 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponibles à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard.

a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponibles à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 910 millions de dollars dans 275 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Cell. : 902-718-7866, [email protected]; Christina Lamey, Agente chargée des communications et de l'information, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-0178, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca