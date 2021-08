ST. JOHN'S, NL, le 13 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador travaillent dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de favoriser la création d'emplois et les investissements pour atténuer les conséquences de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 99 millions de dollars pour l'amélioration d'infrastructures vertes, récréatives et rurales pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les investissements annoncés aujourd'hui appuieront 88 projets d'infrastructure qui feront une différence dans la vie des résidents de toute la province. Les projets consistent notamment à améliorer des installations récréatives, des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que les routes qu'empruntent les gens pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ces investissements permettront aux résidents de continuer à bénéficier d'infrastructures publiques sécuritaires, durables et fiables pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Un projet reçoit également des fonds dans le cadre du Fonds fédéral pour le développement des collectivités du Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue plus de 39,3 millions de dollars aux projets, tandis que les bénéficiaires fournissent au total plus de 20,3 millions de dollars pour leurs projets respectifs.

« Investir dans les infrastructures publiques, c'est investir dans une meilleure qualité de vie pour les Canadiens. Grâce aux 88 projets annoncés aujourd'hui, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador auront accès aux services et aux installations dont ils ont besoin pour rester en bonne santé, mener une vie active et maintenir leurs liens. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes et plus durables. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles

« Tant de gens à travers le Canada se mobilisent pour leurs communautés et ils travaillent dur donnent leur temps et leur énergie pour faire la différence. Je suis tellement fière qu'en tant que gouvernement, nous puissions les aider à faire de leurs rêves une réalité, en construisant ensemble des communautés plus fortes, plus saines et plus résilientes. »

Yvonne Jones, députée du Labrador

« Investir dans les projets annoncés aujourd'hui fait partie intégrante du maintien de la prospérité de nos villes et collectivités rurales à Terre-Neuve-et-Labrador. Cet investissement dans les infrastructures de Bonavista-Burin-Trinity et de la province permettra d'apporter des améliorations et des services indispensables pour aider les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador à rester en bonne santé, tout en protégeant les infrastructures clés pour les générations à venir. Je suis fier d'annoncer des projets qui créent des emplois dans tout le pays et qui renforcent les collectivités. »

Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity

« Nous continuons à travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour créer une province heureuse et saine. Ces projets permettront à un grand nombre de collectivités de devenir un meilleur endroit où vivre et grandir pour nos résidents. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 760 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 760 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- dans le cadre du plan . Dans tout le Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

