On investit dans des infrastructures de loisirs plus sécuritaires pour les résidents du Cap-Breton

CAP-BRETON, NS, le 9 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse. C'est pourquoi il effectue des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers de ces collectivités dans toute la province.

Ensemble, les gouvernements fédéral et provincial, et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, au nom de la ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, Suzanne Lohnes-Croft, et Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation du Centre 200 de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, était également présent.

Le projet consiste à améliorer les bandes de la patinoire afin d'améliorer la sécurité des joueurs et des patineurs. Le centre, construit pour souligner le bicentenaire de Sydney, continuera de mettre à la disposition des résidents de la ville des installations sécuritaires, modernes et accessibles qui permettront aux membres de la collectivité de se réunir et aux athlètes de développer tout leur potentiel.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la municipalité régionale du Cap-Breton investissent chacun 200 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada.

« Les infrastructures sportives et récréatives sont essentielles pour que nos collectivités restent saines, fortes et dynamiques. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui pour l'amélioration des bandes de la patinoire du Centre 200, les athlètes et les patineurs locaux bénéficieront d'un espace plus sécuritaire où rester actifs. Notre gouvernement continuera d'appuyer des projets comme celui-ci partout au pays, car nous savons que lorsque nos petites collectivités prospèrent, nous en profitons tous. »

Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria

« Investir dans la réussite des régions rurales du Canada est une priorité absolue pour notre gouvernement. Je sais à quel point l'investissement annoncé aujourd'hui est important pour nos collectivités du Cap-Breton et du nord-est de la Nouvelle-Écosse, et j'ai hâte de visiter le Centre 200 lorsque ces améliorations essentielles seront terminées. Merci à tous ceux qui ont rendu possible l'annonce d'aujourd'hui. On se voit sur la glace! »

Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso

« Il s'agit d'un investissement important qui nous permettra de continuer à utiliser ce centre communautaire apprécié et populaire. L'une de nos priorités est de veiller à ce que tous les Néo-Écossais aient la possibilité de profiter d'un mode de vie sûr et actif. Le Centre 200 est un autre excellent exemple d'installation culturelle accueillante, inclusive et accessible pour les personnes de tous âges. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, au nom de la ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, Suzanne Lohnes-Croft

« L'appui de tous les ordres de gouvernement pour nos infrastructures de loisirs est une situation avantageuse pour tous. Cet investissement permettra de rendre nos installations conformes aux normes de sécurité et donnera à notre collectivité la possibilité d'accueillir des événements sportifs nationaux et internationaux. Les infrastructures de qualité, les paysages incroyables et les expériences culturelles mémorables qui caractérisent la municipalité régionale du Cap-Breton nous distinguent en tant que destination de calibre mondial pour la tenue d'événements. »

Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

« La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a exigé que toutes les bandes et vitres des patinoires de ses équipes membres soient conformes aux nouvelles normes de sécurité des joueurs établies par la LNH et la LCH. Le Centre 200 installera des bandes et des vitres flexibles qui offriront une meilleure protection contre les mises en échec et autres contacts corporels. »

Paul MacDonald, gestionnaire des installations au Centre 200

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 909 millions de dollars dans 275 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse depuis 2015.

