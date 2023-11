OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars pour aider les communautés canadiennes vulnérables aux crimes motivés par la haine à protéger et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, de leurs lieux de culte et autres institutions.

Les événements internationaux récents ont mené plusieurs communautés au Canada à craindre pour leur sécurité. Le gouvernement entend ces préoccupations, et y répond par l'entremise des mesures additionnelles visant à garder ces communautés en sécurité.

Une nouvelle mesure temporaire dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS) va couvrir de nouveaux sites, tels que les espaces de bureaux et les garderies, clairement associés à des communautés qui sont vulnérables aux crimes motivés par la haine, ainsi que les coûts liés aux gardes de sécurité employés pour une durée limitée. Les projets doivent être achevés d'ici le 31 mars 2024.

Depuis la création du PFPIS, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars par l'entremise du programme afin d'appuyer plus de 600 projets destinés aux collectivités menacées par des crimes motivés par la haine.

Le gouvernement du Canada va continuer de dénoncer la haine sous toutes ses formes et appeler les Canadiens à demeurer unis en ces temps difficiles.

Plus de renseignements sur la nouvelle mesure dans le cadre du PFPIS seront publiés dans les jours à venir. Le processus de candidature débutera le 9 novembre 2023. Les candidats potentiels peuvent signaler leur intérêt, obtenir des informations et être ajoutés à la liste de distribution en envoyant un message à l'adresse courriel suivante : [email protected].

« Plusieurs Canadiens vivent présentement des moments difficiles, mais nous passerons à travers en demeurant unis. Personne au Canada ne devrait craindre pour sa sécurité lorsqu'ils apportent leur enfant à la garderie ou lorsqu'ils se rendent à leur lieu de culte. Ce soutien additionnel pour les communautés menacées par les crimes motivés par la haine va aider à renforcer leur sécurité. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque

