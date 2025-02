La Police provinciale de l'Ontario se démarque par l'amélioration exemplaire de ses services en français

TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Paul Dubé, l'Ombudsman de l'Ontario, lance aujourd'hui un prix destiné aux organismes du secteur public ayant des pratiques administratives exemplaires - le Prix de l'Ombudsman pour la bonne gouvernance.

Des prix seront remis dans le cadre du 50e anniversaire d'Ombudsman Ontario, à des organismes œuvrant dans trois domaines relevant du mandat de l'Ombudsman : organismes gouvernementaux provinciaux, organismes du secteur parapublic (ex. : conseils scolaires, universités et sociétés d'aide à l'enfance) et municipalités.

Logo de griffon original, 1975 et logo du 50e anniversaire, 2025 (Groupe CNW/Ombudsman Ontario)

Le premier organisme lauréat est la Police provinciale de l'Ontario (PPO), qui reçoit le prix pour l'amélioration de ses services en français. L'Ombudsman l'a choisie parce que la PPO a réglé des problèmes techniques de longue date avec la diffusion des alertes AMBER en même temps en anglais et en français. La PPO a également déployé des initiatives exemplaires d'offre active de services en français, comme l'exige la Loi sur les services en français. Ces efforts positifs avaient été soulignés dans le dernier Rapport annuel du Commissaire aux services en français, Carl Bouchard, publié par le Bureau de l'Ombudsman en décembre dernier.

« Le Bureau de l'Ombudsman a été fondé en 1975 pour protéger les droits de la population de l'Ontario, donc nous ne faisons pas que recevoir des plaintes et régler des questions d'ordre administratif », déclare M. Dubé.

« Lorsque nous découvrons un problème individuel ou systémique, nous proposons des solutions pour améliorer les services au public. Les organismes visés font preuve d'équité, de transparence, de responsabilisation et de respect des droits lorsqu'ils appliquent nos recommandations; il est donc tout à fait approprié de les féliciter. »

Ombudsman Ontario reconnaît depuis toujours les pratiques exemplaires des fonctionnaires et des organismes publics, fait remarquer M. Dubé. « Lorsque les organismes gouvernementaux et du secteur public mettent nos recommandations en œuvre et bonifient leurs pratiques, c'est tout le monde qui y gagne. »

« La diffusion des alertes AMBER simultanément en anglais et en français favorise la sécurité publique, car l'information concernant l'enfant disparu(e) est communiquée à plus de gens, » affirme M. Dubé. « Pendant maintes années, les francophones ont eu droit à toutes sortes d'excuses lorsqu'une alerte AMBER en français était diffusée tardivement, de mauvaise qualité ou inexistante. Mais la Police provinciale a fait ce qu'il fallait pour rectifier le tir.

« De plus, la Police provinciale a démontré son respect des droits linguistiques des francophones en hissant le drapeau franco-ontarien dans ses détachements situés dans des zones désignées et en faisant porter à son personnel francophone une épinglette à l'effigie de ce drapeau pour indiquer sa capacité de fournir des services en français. »

Le commissaire de la Police provinciale, Thomas Carrique, a remercié l'Ombudsman pour cette reconnaissance :

« Avec jusqu'à 1,5 million de personnes parlant français dans la province de l'Ontario, il est essentiel pour la sécurité publique que la Police provinciale de l'Ontario fournisse des services clés dans les deux langues officielles du Canada », a déclaré le commissaire Carrique. « Nous sommes reconnaissant(e)s à Ombudsman Ontario d'avoir reconnu l'amélioration continue de nos capacités en français, visant à engager et à tirer parti des partenariats avec les communautés francophones. »

L'Ombudsman annoncera d'autres lauréat(e)s en 2025. Durant cette année importante, Ombudsman Ontario démontrera sur son site Web, dans ses comptes de médias sociaux et lors de diverses activités de sensibilisation comment il a aidé la population de la province dans les cinq dernières décennies ainsi que les répercussions qu'il a eues et continue d'avoir.

Précis d'information

À propos des prix de l'Ombudsman pour la bonne gouvernance

Le prix de l'Ombudsman pour la bonne gouvernance, qui reconnaît que les mesures prises par les organismes gouvernementaux et les organismes du secteur public peuvent influer sur les droits de la personne et avoir des conséquences concrètes sur la vie des Ontarien(ne)s, encourage et souligne la bonne administration, le traitement équitable et l'adoption de pratiques exemplaires. S'inscrivant dans la vision d'Ombudsman Ontario, soit « un secteur public œuvrant au service des citoyen(ne)s, dans l'équité, la responsabilisation, la transparence et le respect des droits, »ces mesures concrètes ont mené à une administration exemplaire.

Les lauréat(e)s seront annoncé(e)s durant l'année du 50e anniversaire du Bureau (2025). Les prix reconnaîtront la bonne gouvernance dans trois domaines relevant du mandat du Bureau :

Organismes gouvernementaux provinciaux (ministères, organismes, tribunaux, etc., y compris organismes d'application de la Loi sur les services en français); Municipalités et conseils locaux; Autres organismes et institutions du secteur parapublic relevant de la compétence de l'Ombudsman (sociétés d'aide à l'enfance, universités, conseils scolaires, etc.).

Les lauréat(e)s seront choisi(e)s par l'Ombudsman à partir des candidatures proposées par son personnel, d'après ses interactions avec les organismes du secteur public dans le cadre des enquêtes et du traitement des plaintes.

À propos du 50e anniversaire d'Ombudsman Ontario

En mars 1975, l'Ontario a été la septième province à annoncer la création d'un bureau indépendant et impartial de l'Ombudsman pour protéger le droit de la population à un traitement juste par les organismes publics. La Loi sur l'ombudsman a été adoptée en mai de la même année, puis le 30 octobre, Arthur Maloney a été assermenté comme premier Ombudsman.

Depuis, Ombudsman Ontario s'est occupé de plus d'un million de plaintes et de demandes de renseignements, et a enquêté sur des centaines de dossiers, le tout ayant débouché sur plus de 1 300 recommandations. La grande majorité des recommandations visant l'amélioration des services au public ont été appliquées, au profit de millions d'Ontarien(ne)s.

Sept personnes ont assumé la fonction d'Ombudsman (mot suédois neutre signifiant « personne représentant la population ») :

Arthur Maloney (de 1975 à 1978);

(de 1975 à 1978); Donald Morand (de 1979 à 1984);

(de 1979 à 1984); Daniel Hill (de 1984 à 1989);

(de 1984 à 1989); Roberta Jamieson (de 1989 à 1999);

(de 1989 à 1999); Clare Lewis (de 2000 à 2005);

(de 2000 à 2005); André Marin (de 2005 à 2015);

Paul Dubé (de 2016 à aujourd'hui).

Le mandat de l'Ombudsman a été considérablement élargi en 2016 et 2019; il couvre maintenant la totalité des organismes gouvernementaux provinciaux, des municipalités, des universités et des conseils scolaires, ainsi que les services de protection de l'enfance et les fournisseurs de services en français.

« Le Bureau de l'Ombudsman sera un atout nécessaire au régime déjà étendu de protection des droits civils prévu dans la loi ontarienne. »

- Le premier ministre William Davis suivant l'adoption de la Loi sur l'ombudsman en mars 1975

« La création du Bureau de l'Ombudsman pour mieux protéger les droits de la personne est une idée qu'il fallait concrétiser. »

- Arthur Maloney après son assermentation comme premier Ombudsman en octobre 1975

À propos du logo du 50e anniversaire

Depuis ses débuts en 1975, le Bureau de l'Ombudsman a clairement énoncé son mandat : défendre les Ontarien(ne)s en protégeant leurs droits.

Dans son Rapport annuel 1975-1976, l'Ombudsman Arthur Maloney avait utilisé comme insigne l'image d'un griffon - un animal mythologique possédant une tête d'aigle et un corps de lion qui a été utilisé pendant des siècles dans de nombreuses cultures pour représenter la protection des droits de la personne.

Le logo original de l'Ombudsman était un griffon reposant parmi des trilles (l'emblème de l'Ontario) pour illustrer la population diversifiée de la province. « Ainsi, l'Ombudsman représente la protection de l'intégrité culturelle et des droits sociaux universels », avait écrit M. Maloney.

Pour souligner ses 50 ans à protéger les droits de la population de la province, Ombudsman Ontario a intégré un griffon repensé, debout sur ses quatre pattes, au logo du 50e anniversaire.

