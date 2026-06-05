OLYMPIADES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS S'ILLUSTRE À LA FINALE CANADIENNE

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - La délégation du Québec ayant participé aux Olympiades des métiers et des technologies, présentées à Toronto les 28 et 29 mai derniers, comptait cinq représentantes et représentants du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB). Ensemble, ils et elles ont réalisé une performance remarquable en remportant quatre médailles d'or, en plus de voir l'une des participantes recevoir le Prix RBC du meilleur ou de la meilleure de la région.

De gauche à droite : l’élève Selma Kobal (secrétariat), l’enseignante Jennifer Carrière (secrétariat), l’élève Megan Audet-Jean (infographie), l’enseignant Duong Ly (infographie), l‘enseignante Daphné Delsemme (peinture automobile), l’élève Hugo Guérin (peinture automobile), l’élève Élise Zalazny (photographie), l’élève Éliane Ayotte (dessin de bâtiment), l’enseignant Mathieu Rivard (photographie)

Ces performances exceptionnelles concluent des mois d'entraînement rigoureux. « Leur réussite témoigne non seulement de leur talent, mais aussi de la force de la formation professionnelle au CSSMB. Ces élèves ont démontré qu'avec de la rigueur, de la passion et un accompagnement de qualité, il est possible d'être les meilleurs du Canada », indique le directeur du Service de la formation professionnelle, Ian Fortin.

Médaille d'or : Megan Audet-Jean - Infographie

Megan étudie au Centre de formation professionnelle de Verdun. Elle est entraînée par l'enseignant Duong Ly.

Megan a également reçu, dans le cadre de l'initiative Objectif avenir RBC, le Prix RBC de la meilleure de la région. Cette distinction spéciale s'accompagne d'une bourse de 1500 $ et reconnait le meilleur résultat obtenu parmi toutes les participantes et participants du Québec, toutes catégories confondues.

Médaille d'or : Éliane Ayotte - Dessin de bâtiment

Éliane est diplômée du Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) situé à LaSalle. Elle est entraînée par l'enseignant Marc Burbridge.

Médaille d'or : Selma Kobal - Secrétariat

Selma étudie au Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci situé à Saint-Laurent. Elle est entraînée par les enseignantes Jennifer Carrière et Pascale Achille-Sautrelle.

Médaille d'or : Élise Zalazny - Photographie

Élise étudie au Centre de formation professionnelle de Lachine. Elle est entraînée par l'enseignant Mathieu Rivard.

Quatrième position : Hugo Guérin - Peinture automobile

Hugo est diplômé du Centre de formation professionnelle de Verdun. Il a terminé en quatrième position et s'est mérité une médaille d'or à la finale provinciale. Il était entraîné par l'enseignante Daphné Delsemme.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec, avec 12 000 membres du personnel dédiés à la réussite de 69 100 élèves issus de près de 173 pays et répartis dans 103 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation et chef de file en diplomation et en qualification, il se distingue notamment par la mise en place d'un conseil scientifique soutenant le déploiement de pratiques éducatives fondées sur des données probantes.

À PROPOS DES OLYMPIADES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES

Organisées par Compétences Canada et soutenues par des partenaires engagés, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies sont des compétitions de métiers de haut niveau qui mettent en lumière le savoir-faire et le talent de celles et ceux qui ont choisi de se qualifier dans un programme de formation professionnelle ou technique.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

INFORMATION: Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]