MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Fidèle à sa culture organisationnelle axée sur l'innovation et l'excellence, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) annonce le déploiement de deux initiatives scientifiques d'envergure en éducation. En ancrant fermement ses stratégies pédagogiques dans les données probantes et la recherche scientifique, le CSSMB pose les deux premiers jalons d'un grand chantier institutionnel entièrement dédié à la réussite et au bien-être de ses 69 100 élèves.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys poursuit son avancée en innovation scientifique pour la réussite des élèves : deux nouveaux jalons majeurs

Dans un contexte sociodémographique unique et en constante évolution, où 63 % des élèves ont une langue maternelle autre que le français, le CSSMB a su, par le passé, hisser son taux de diplomation et de qualification à un sommet inégalé de 90,9 %, soit le deuxième meilleur résultat parmi les 61 centres de services scolaires du Québec. Toutefois, les données reçues à la fin de l'année 2025 indiquent un recul préoccupant observé également à l'échelle du Québec. La pandémie, l'augmentation du nombre d'élèves en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, ainsi que les transformations sociales récentes ont fragilisé les trajectoires scolaires.

Pour renverser cette tendance et soutenir ses élèves les plus vulnérables, le CSSMB mise plus que jamais sur la science pour guider, déployer, mesurer et ajuster ses interventions.

DEUX ALLIANCES STRATÉGIQUES POUR PROPULSER L'ÉDUCATION PAR LA SCIENCE

Pour porter cette vision, bonifiée par la création de son propre Conseil scientifique en février 2026, le CSSMB franchit aujourd'hui deux étapes cruciales :

L'accueil d'un scientifique en résidence en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec - Une première au Québec.



En étroite collaboration avec les membres du Conseil scientifique du CSSMB, les directions d'établissement et leur équipe-école, cette personne experte aura pour mandat d'intégrer les savoirs de la recherche à la prise de décision. Par la veille scientifique, la production d'avis et recommandations à la lumière des rapports d'évaluation d'implantation de projets, elle contribuera à renforcer la cohérence des actions mises en œuvre. Elle ou il participera également au développement d'outils de transfert des connaissances et à la documentation des démarches et projets du Conseil scientifique du CSSMB.



Un partenariat transatlantique avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN) en France.



Cette collaboration inédite permettra un échange de savoirs et l'identification des meilleures pratiques en éducation. En unissant leurs forces, le CSSMB et ses homologues français créent un pont d'innovation au bénéfice direct des équipes-écoles.

Il est important de souligner que les différentes initiatives scientifiques sont à coût nul pour le CSSMB et rendues possibles grâce au soutien des Fonds de recherche du Québec et à l'implication marquée de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants (OPES). Le CSSMB profite de l'occasion pour souligner l'engagement et le dévouement de toutes les personnes impliquées au sein du Conseil scientifique du CSSMB, notamment les scientifiques et les directions d'établissement.

UNE MOBILISATION GÉNÉRALE POUR UN IMPACT DURABLE

Ce grand chantier ne se fera pas en vase clos. Les 12 000 membres du personnel, incluant les directions d'établissement et de service, le personnel enseignant, professionnel et de soutien, seront mobilisés autour de cette approche systémique. Les pratiques à fort impact pédagogique et de gestion pourront ainsi être intensifiées, implantées, évaluées et adaptées rigoureusement aux spécificités des 103 écoles et centres du CSSMB. La science continuera d'être un puissant levier pour soutenir les équipes reconnues pour leur solide expertise, laquelle demeure au cœur de la réussite des élèves.

« Au CSSMB, nous avons la conviction profonde que la science doit être la boussole de nos pratiques éducatives et nous poursuivrons en ce sens », affirme Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

« Ces deux jalons auront un impact significatif sur la trajectoire scolaire de nos élèves. En continuant d'évaluer scientifiquement nos méthodes grâce à l'expertise de nos partenaires reconnus pour leurs initiatives porteuses en éducation et en recherche scientifique, nous nous assurons d'offrir à nos équipes les meilleurs leviers pour propulser jeunes et adultes vers la diplomation et la qualification », déclare Éric Lauzon, directeur général adjoint et directeur du Conseil scientifique du CSSMB.

Le CSSMB invite la communauté scientifique à répondre en grand nombre à l'appel de candidatures pour le poste de scientifique en résidence, une occasion unique de participer activement à ce mouvement d'innovation historique dans le milieu de l'éducation au Québec.

SOURCE Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

INFORMATION: Mélanie Simard, Bureau des communications, [email protected]