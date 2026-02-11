LANCEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS : LA SCIENCE POUR ACCROÎTRE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) annonce la création du Conseil scientifique Marguerite-Bourgeoys, ancré au cœur du milieu scolaire montréalais. Ensemble, les équipes-écoles, en collaboration avec la communauté scientifique québécoise et internationale, veilleront à la réussite éducative des élèves, jeunes et adultes, tout en contribuant à l'avancement de la recherche en éducation.

Conseil scientifique - Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (Groupe CNW/Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys)

Des assises claires

Le déploiement de pratiques éducatives et managériales exemplaires, validées par la recherche, constitue la pierre angulaire de la création du Conseil scientifique. Le CSSMB estime que la science doit orienter les décisions en éducation, comme elle le fait dans d'autres domaines, dont la santé.

« L'intention est de consolider, actualiser et déployer, de concert avec les milieux, et dans le respect de l'expertise et de l'autonomie professionnelle des intervenantes et intervenants, les pratiques ayant une portée signifiante et empirique quant à la réussite éducative de nos élèves », soutient Éric Lauzon, directeur général adjoint au CSSMB et directeur du nouveau Conseil scientifique. Il s'agit de venir en appui aux services éducatifs et administratifs de l'organisation, en tout respect des principes qui favorisent l'efficacité du développement professionnel.

« Le Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal remercie le CSSMB pour son invitation à participer au Comité d'orientation du Conseil scientifique. Nous souhaitons contribuer activement aux réflexions visant à identifier des moyens concrets de soutenir la réussite éducative des élèves, tout en demeurant attentifs aux effets sur le bien-être du personnel enseignant et au respect de leur autonomie professionnelle » déclare Sophie Milot, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal et enseignante au CSSMB.

Des champs d'intervention spécifiques

Les travaux du Conseil scientifique s'articuleront autour de champs d'intervention spécifiques visant l'ensemble des élèves, de la petite enfance au secteur des adultes. Chaque champ d'intervention sera soutenu par une équipe composée de directions d'établissement, d'expertes et d'experts pédagogiques du CSSMB et de partenaires scientifiques associés au domaine d'expertise.

Le Conseil scientifique, voué à consolider, de même qu'à soutenir le déploiement de pratiques exemplaires en éducation, permettra de contribuer plus largement à l'avancement et à la mobilisation des connaissances en éducation.

« Les besoins du milieu scolaire sont urgents et souvent complexes. Le Conseil scientifique est une initiative visionnaire pour y répondre. L'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants (OPES) mettra la science au service des écoles, avec des données et des évaluations utiles, pour appuyer des actions concrètes en faveur de la réussite éducative et de l'égalité des chances » mentionne Sylvana Côté, directrice de l'OPES et partenaire scientifique du Conseil scientifique.

Des organismes-collaborateurs et partenaires d'importance

Le CSSMB tient à souligner la collaboration des organismes qui soutiennent la mission du Conseil scientifique et remercie les partenaires scientifiques. Ils joueront un rôle-clé dans son développement. « Le CSSMB se réjouit de l'enthousiasme et du vif intérêt de la communauté scientifique à se joindre aux membres du personnel, afin de mettre en œuvre le Conseil scientifique », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB. « Cette mobilisation témoigne d'un engagement collectif fort, qui permettra à la science d'accroître l'égalité des chances » conclut-il.

Pour tout savoir sur le Conseil scientifique du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, ses organismes-collaborateurs et partenaires et ses partenaires scientifiques associés.

À propos du CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 12 000 membres du personnel dédiés à la réussite de 69 100 élèves issus de près de 173 pays et répartis dans 103 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification.

