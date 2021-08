Olymel rejette un compromis salarial important proposé par le syndicat

VALLÉE-JONCTION, QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Les dirigeants d'Olymel ayant rejeté une nouvelle proposition salariale déposée par les représentants syndicaux lors de la séance de conciliation d'aujourd'hui, le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN convoquera rapidement ses membres à une assemblée générale spéciale afin de faire l'état de la situation avec eux.

« Aujourd'hui, le syndicat s'est présenté en conciliation avec l'intention de faire l'ultime effort pour arriver à une entente raisonnable pour les travailleurs et reprendre l'abattage rapidement, » explique Martin Maurice, président du syndicat. « Olymel a non seulement refusé le compromis salarial, mais a ajouté l'insulte à l'injure en mentionnant qu'il regrettait d'avoir considéré la recommandation de l'équipe de conciliation. »

Dans le but d'arriver rapidement à une entente négociée entre les parties et prévenir l'abattage humanitaire des milliers de porcs en attente, le syndicat a soumis une offre de compromis en réduisant l'écart entre les parties par près de 60% afin que l'employeur saisisse la main tendue.

Par ailleurs, ayant pris acte que la quasi-totalité des travailleurs du quart de soir ne souhaite pas se voir imposer un horaire de quatre jours de dix heures et que cet élément compromet l'adoption d'une éventuelle entente de principe, le syndicat a proposé à l'employeur que ceux-ci puissent bénéficier d'un deuxième vote par scrutin secret pour l'approbation de cet horaire. Cette manœuvre éviterait au syndicat de tenir une autre assemblée dans l'éventualité d'un rejet de l'entente en raison l'horaire seulement, le tout dans le but d'épargner aux travailleurs et éleveurs d'attendre la tenue d'une autre instance pour la présentation d'une nouvelle entente de principe sans les modifications à l'horaire.

L'assemblée générale spéciale convoquée par le syndicat aura comme objectif de présenter aux membres les détails de la dernière contre-proposition et pour tenir un vote à scrutin secret sur l'enjeu d'implanter un horaire de quatre jours de dix heures sur le quart de soir.

« L'employeur n'a pas déposé de nouvelle proposition depuis le 20 juillet alors que la partie syndicale a fait quatre contre-propositions pour arriver à une entente négociée et recommandée à ses membres. Si les dirigeants d'Olymel souhaitent faire débloquer les négociations, ils vont devoir faire eux aussi les efforts qui s'imposent en proposant des pistes de solutions plutôt que de simplement toujours rejeter les offres syndicales, » a conclu le président.

SOURCE CSN

Renseignements: Mathieu Murphy-Perron, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 418 579 4031, [email protected]

