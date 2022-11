Olivier Higgins reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale au réalisateur, scénariste, directeur photo, monteur, producteur et distributeur Olivier Higgins. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à la salle des Promotions du Séminaire de Québec.

« Artiste incontournable au Québec, Olivier Higgins porte un regard très juste sur le monde et fait preuve d'une grande humanité à travers ses œuvres cinématographiques. Son plus récent long métrage documentaire, Errance sans retour, est touchant, émouvant, sensible et poétique. Il s'agit d'une œuvre d'une grande portée sociale! La capacité d'Olivier Higgins à disparaître pour mettre un sujet en évidence ainsi que sa rigueur sont à souligner », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

Biographie d'Olivier Higgins

Depuis maintenant 17 ans, Olivier Higgins œuvre à la réalisation de films documentaires qui s'attardent à des enjeux de société qui caractérisent notre époque. Aux côtés de sa comparse Mélanie Carrier, il a fondé la boîte de production MÖ FILMS, basée à Québec. À titre de scénariste, réalisateur, directeur photo, monteur, producteur et distributeur, il a réalisé des films tels Asiemut, Rencontre et Québékoisie, des œuvres primées à de nombreuses reprises à travers le monde, traduites dans une vingtaine de langues et diffusées dans près de 200 pays et territoires. Plus récemment, son long métrage documentaire Errance sans retour, a été récompensé dans des festivals de renommée internationale.

Pour découvrir le travail d'Olivier Higgins, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont l'artiste visuelle et multidisciplinaire Gabrielle Bélanger ainsi que la chorégraphe et directrice artistique Karine Ledoyen.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

