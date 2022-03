OLG s'associe à la marque canadienne Mr. Saturday pour lancer LOTTO MAX « Dream Drop » - la toute première collaboration vestimentaire de LOTTO MAX, la loterie offrant les plus importants gros lots au Canada.

TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - C'est la seule collection de vêtements qui est aussi votre billet de loterie pendant un an! La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et LOTTO MAX se sont associés à la marque torontoise Mr. Saturday pour lancer leur toute première collaboration avec le milieu vestimentaire, LOTTO MAX « Dream Drop ». Chacune des 400 pièces en édition limitée de la collection peut être balayée, tout comme un vrai billet de loterie, et donne droit à un billet LOTTO MAX à 5 $ par semaine, pendant une année complète (une valeur de 260,00 $CA). Imaginez si le chandail à capuchon que vous venez d'acheter de la collection LOTTO MAX « Dream Drop » pouvait vous faire gagner le gros lot LOTTO MAX de 70 millions de dollars! Maintenant, rêvez au max!

« Grâce à la campagne LOTTO MAX ‹ Dream Drop ›, nous souhaitons inciter les jeunes adultes en Ontario à rêver au max, explique Kim Clark, vice-présidente, Loterie et succès de la clientèle, d'OLG. La mode exclusive, créative, avant-gardiste et à court terme de cette campagne LOTTO MAX, menée en collaboration avec Mr. Saturday, interpelle leur affinité pour la mode et l'exclusivité. Nous appuyons aussi des causes importantes par le biais de cette campagne, ce qui est au cœur des valeurs d'OLG et importe pour ce public. La mode de Mr. Saturday nous permettra de toucher le cœur des jeunes adultes ontariens et de redonner en même temps. »

OLG vise avant tout à redonner - la totalité des recettes d'OLG est réinvestie dans la province en vue d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens. Maintenant, les recettes tirées de la vente de la collection LOTTO MAX « Dream Drop » seront versées à BLACK HXOUSE, une branche de HXOUSE dont la mission est d'offrir aux personnes noires, autochtones et de couleur (PNADC) du mentorat, des outils, des occasions d'apprentissage, un réseau et la liberté dont ils ont besoin pour exploiter leur talent, pour que cela se traduise par une carrière durable qui favorise l'innovation industrielle et une représentation diversifiée dans de multiples secteurs.

Le créateur de mode de Mr. Saturday, Joey Gollish, dit au sujet du partenariat avec LOTTO MAX : « J'ai immédiatement été intrigué par l'idée de travailler sur un projet qui semblait à la fois si loin et si proche de la mode. Je voulais créer quelque chose qui combinait la riche nostalgie de l'histoire de la loterie et l'avenir de la loterie en ce qui a trait à son orientation et à son apport potentiel. Le slogan ‹ Thank you for dreaming › est la manifestation physique du fait de rêver à ce que nous ferions si nous gagnions à la loterie. D'une certaine façon, nous avons déjà gagné - c'est si passionnant de pouvoir travailler sur un projet de cette envergure et redonner à une organisation qui m'a aidé à me rendre là où je suis aujourd'hui et qui crée constamment des occasions pour les jeunes créatifs. »

Pour célébrer le lancement de LOTTO MAX « Dream Drop », Lotto Max et Mr. Saturday seront les hôtes d'une boutique et d'un événement éphémères, ouverts au public du 25 au 27 mars 2022, qui permettront aux clients âgés de 18 ans ou plus vivant en Ontario de magasiner en personne parmi toute la collection. À compter du 28 mars 2022, il sera aussi possible d'acheter des pièces de la collection en ligne à LOTTOMAXDreamDrop.com.

Voici les pièces que comprendra la collection « Dream Drop » de Mr. Saturday et Lotto Max :

chandail à capuchon - 200 $ chacun;

pantalon en molleton - 200 $ chacun;

veste d'entraîneur - 200 $ chacun;

ensemble composé d'un t-shirt, d'une casquette et de chaussettes - 200 $ l'ensemble;

chaque pièce est assortie d'un code boni de 260 $CA équivalant à un an de billets LOTTO MAX pouvant être échangés à OLG.ca (un jeu par semaine pendant un an).

Des Conditions s'appliquent. Chaque pièce de la collection affiche un code échangeable sur OLG.ca contre un boni de loterie de 260,00 $CA porté à un compte du joueur (ce qui équivaut approximativement à un billet LOTTO MAX par semaine pendant 52 semaines). Vous devez être âgé de 18 ans ou plus, résider en Ontario et vous trouver dans la province au moment de participer. Le code doit être échangé avant le 30 mai 2022. Visitez OLG.ca/dreamdrop pour en savoir plus.

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de partout en Ontario ont gagné plus de 6,8 milliards de dollars, dont 91 gros lots et 721 lots MAXMILLIONS. LOTTO MAX est un jeu à 5 $ dont les tirages ont lieu le mardi et le vendredi. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour acheter un billet de loterie chez un détaillant et de 19 ans ou plus pour vous inscrire et jouer sur OLG.ca.

À PROPOS D'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

À PROPOS DE MR. SATURDAY

Mr. Saturday est une marque fondée par Joey Gollish, un créateur de mode établi à Toronto. La marque a fait ses débuts en juin 2020 avec sa collection printemps/été 2021, qui a été présentée dans le cadre du programme inaugural Not in Paris de Highsnobiety; elle a depuis lors présenté des collections dans le cadre du calendrier officiel American Collections lors de la semaine de la mode de New York et de celui de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode lors de la semaine de la mode de Paris. Vogue l'a incluse dans sa liste « New Names to Know » (nouveaux noms à connaître).

Mr. Saturday explore des faits historiques, des récits et des moments marquants de la culture par le biais de ses produits, designs et supports visuels. La signature de la marque met l'accent sur des confections surdimensionnées et non structurées, des tissus spéciaux rétro ou d'inspiration rétro, des applications de patchwork et des références historiques relayées par des illustrations. Mr. Saturday comprend des collections de prêt-à-porter pour hommes et femmes ainsi que des sacs à main, de la maroquinerie, des chaussures, des bijoux et des pièces pour la maison et le style de vie. La marque a fait l'objet d'articles dans des publications de premier plan comme Vogue, Highsnobiety, Hypebeast, WWD et GQ.

À PROPOS BLACK HXOUSE

BLACK HXOUSE se lance dans sa mission d'offrir aux personnes autochtones, noires et de couleur (PNADC) du mentorat, des outils, des occasions d'apprentissage, un réseau et la liberté dont ils ont besoin pour exploiter leur talent. L'objectif est de traduire cela en une carrière durable qui favorise l'innovation industrielle et une représentation diversifiée dans de multiples secteurs.

À propos de FCB Canada

FCB (Foote, Cone & Belding) fait partie de l'Interpublic Group of Companies, qui compte plus de 8 000 personnes réparties dans 109 entreprises dans 80 pays (NYSE : IPG). FCB est une société de communications commerciales mondiales pleinement intégrée dont le patrimoine de créativité et de réussites remonte à 1873. En 2020, Adweek lui a décerné le titre d'agence mondiale de l'année. FCB Canada a été nommée agence numérique de l'année cinq années de suite par la revue Strategy et a été l'agence créative canadienne la plus récompensée lors du festival de Cannes Lions en 2017, 2018 et 2019. FCB Canada comprend des entreprises à Toronto et à Montréal, notamment FCB/SIX (une agence créative de données et de gestion des relations avec la clientèle unique en son genre), Fuel Content (création de contenu) et Segal (octroi de licences). FCB se concentre sur la création d'idées de campagne « sans fin » pour ses clients qui reflètent une profonde compréhension du passé de la marque, un respect du présent et une prévision du potentiel futur. Pour en savoir plus sur FCB Canada, visitez fcbtoronto.com ou fcb.com et suivez-nous sur LinkedIn (FCB Canada) et sur Instagram (@FCB_Canada).

