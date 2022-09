Déploiement de la nouvelle technologie en Ontario prévu pendant la deuxième moitié de 2023

TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est heureuse d'annoncer qu'elle effectue des démarches en vue de lancer approximativement 1 400 terminaux de loterie libre-service à des points de vente sélectionnés partout dans la province pour offrir plus de commodité aux amateurs de loterie.

« OLG envisage une technologie de libre-service innovatrice pour fournir un accès sûr et pratique à nos jeux de loterie populaires, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Répondre aux attentes des consommateurs et des détaillants est une part importante de notre plan visant à développer notre offre en matière de loterie de façon responsable tout en créant de la valeur pour la Province de l'Ontario.

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que le marché du jeu de l'Ontario soit innovateur et adapté aux besoins des consommateurs et des détaillants, a ajouté Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario veut rendre ses produits de loterie plus accessibles tout en maintenant son engagement envers la responsabilité sociale. »

Tout d'abord, OLG mobilisera ses partenaires de vente au détail et d'autres intervenants du secteur pour obtenir leur appui de façon proactive et répondre aux questions au sujet des terminaux. Sous réserve d'autorisations gouvernementales ultérieures, OLG prévoit commencer à installer des terminaux dans les points de vente pendant la deuxième moitié de 2023.

« Les membres de l'Ontario Convenience Stores Association (OCSA) visent à appliquer les normes les plus élevées en matière de vente au détail responsable et ils ont hâte d'offrir cette nouvelle technologie dans leur magasin, a affirmé Dave Bryans, président et chef de la direction de l'OCSA. Nous savons que les clients accordent de l'importance aux options de libre-service et ces nouveaux terminaux amélioreraient leur expérience de loterie chez les détaillants - ce qui serait bénéfique pour nos membres et accroîtrait la contribution économique substantielle qu'ils font à l'Ontario. »

OLG a conclu une entente avec IGT Global Solutions Corporation (IGT) pour la conception et la fabrication des terminaux libre-service.

« IGT se réjouit de la possibilité de lancer ses terminaux libre-service alors qu'OLG fait progresser de manière responsable l'expérience des joueurs en Ontario, a dit Jay Gendron, directeur de l'exploitation, Loterie mondiale, d'IGT. Nos terminaux libre-service sont le fruit des dizaines d'années d'expérience d'IGT dans la conception et le déploiement de certaines des solutions libre-service les plus perfectionnées du secteur. Il est prévu que les terminaux libre-service de l'Ontario comprennent une fonctionnalité de jeu responsable et des fonctions d'accessibilité conformes à la LAPHO afin de faciliter la vie de tous les joueurs de loterie. »

OLG fait de la santé des joueurs une priorité lorsqu'elle élabore de nouveaux produits. Des messages sur mesure sur le jeu responsable ainsi qu'un mécanisme de certification de l'âge au moment de l'achat seraient intégrés aux terminaux libre-service.

À OLG, nous jouons pour l'Ontario. La totalité des profits provenant de nos jeux de loterie est réinvestie en Ontario pour soutenir les priorités de la Province et aider à bâtir des communautés solides.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

