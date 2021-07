OLG et la CBC s'associent pour le documentaire « The Quest » mettant en vedette six athlètes ontariens

TORONTO, le 23 juill. 2021 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et ses employés sont de fiers partisans des athlètes d'Équipe Canada qui viseront l'or aux Jeux olympiques d'été de Tokyo. Nous sommes particulièrement heureux de voir tous les athlètes de l'Ontario, en particulier ceux qui ont bénéficié du programme Quest for Gold, concourir pour une place sur le podium.

Depuis 2006, le gouvernement de l'Ontario et OLG collaborent en vue d'offrir une aide financière directe aux athlètes amateurs de haut niveau par l'intermédiaire du programme Quest for Gold. Ces fonds réduisent le fardeau financier de ces athlètes de calibre olympique, ce qui améliore leur capacité à s'entraîner. L'argent du programme Quest for Gold peut être utilisé pour compenser les frais de formation et de subsistance, y compris le loyer, les camps de formation, l'équipement et les frais de scolarité.

« OLG est très fière du soutien de longue date qu'elle offre aux athlètes de l'Ontario grâce au programme Quest for Gold, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. « Nous sommes emballés chaque fois que nous lançons une série de billets de loterie Quest for Gold mettant en vedette d'incroyables athlètes d'ici et sommes ravis de pouvoir mettre en valeur leurs récits et leurs réalisations dans le cadre de programmes de sensibilisation auprès des collectivités. OLG admire et soutient ces athlètes talentueux, qui s'efforcent toujours d'être les meilleurs. Bonne chance à Tokyo! »

OLG s'associe maintenant à la CBC, le diffuseur officiel des Jeux de Tokyo, pour commanditer « The Quest », une série de cinq épisodes présentant des histoires inspirantes sur des membres clés d'Équipe Canada de l'Ontario qui ont bénéficié du programme Quest for Gold. La série met en vedette six athlètes des quatre coins de la province et a pour but d'aider tous les Canadiens à comprendre la détermination unique dont ils font preuve en vue de se rendre aux Jeux olympiques :

Charity Williams de Toronto - Rugby

- Ghislaine Landry de Toronto - Rugby

- Rosie MacLennan de King City - Gymnastique

Margaret Mac Neil de London - Natation

- Natation Kylie Masse de Windsor - Natation

- Natation Melissa Humana-Paredes de Toronto - Volleyball de plage

Les petits documentaires « The Quest » seront diffusés pendant la couverture des Jeux olympiques à la CBC et seront rediffusés sur TSN et Sportsnet. Il sera également possible de les visionner sur diverses plateformes de médias sociaux, y compris les sites de médias sociaux d'OLG. Vous pouvez aussi suivre leurs récits @OntarioLottery sur Facebook, Instagram et Twitter et rechercher #OLGxTheQuest.

Depuis sa création il y a 15 ans, le programme Quest for Gold a fourni 6,3 millions de dollars en financement annuel directement aux athlètes ontariens. Au cours de cette période, le pourcentage d'athlètes ontariens au sein de l'équipe des Jeux olympiques d'été du Canada est passé de 37 % en 2004 à 48 % aux Jeux de Tokyo de 2020, et au sein de l'équipe des Jeux olympiques d'hiver, il est passé de 19 % en 2006 à 31 % en 2018. Lors des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2016 à Rio, 36 des 38 athlètes ontariens médaillés avaient bénéficié du programme Quest for Gold.

Bonne chance à Équipe Canada à Tokyo!

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

