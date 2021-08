OLG célèbre l'adoption des mises simples sur un événement sportif avec sa nouvelle plateforme numérique PROLINE+, qui sera lancée bientôt!

TORONTO, le 12 août 2021 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) accueille favorablement l'annonce de l'entrée en vigueur de la loi autorisant les mises simples sur un événement sportif au Canada le 27 août 2021.

« OLG attendait depuis de nombreuses années de pouvoir offrir des mises simples sur un événement sportif aux Ontariens d'âge adulte, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Nous sommes ravis de pouvoir incorporer cette option emballante que les joueurs attendaient avec impatience dans le seul site de mises sportives en ligne légal de l'Ontario. D'ailleurs, OLG est sur le point de lancer PROLINE+, sa nouvelle plateforme numérique de mises sportives, qui offrira le même niveau de sûreté et de confiance établi par les produits de loterie sportive d'OLG depuis trente ans. »

PROLINE+, dont le lancement est prévu le 27 août, permettra à ses joueurs de placer des mises simples légales sur un événement sur leur appareil mobile, leur tablette ou leur ordinateur pour la toute première fois en Ontario.

Présentement, OLG accepte les inscriptions anticipées à PROLINE+, qui offrira une nouvelle expérience de mises améliorée grâce à des cotes dynamiques et concurrentielles qui s'actualiseront pour refléter l'évolution des matchs et des mises. Des milliers de nouvelles options de mises seront offertes en tout temps pour l'ensemble des grandes ligues sportives nord-américaines et des grands événements sportifs internationaux, y compris le soccer. Aussi, de nouveaux sports emballants comme le tennis, le golf, la boxe et les arts martiaux mixtes seront ajoutés. Les utilisateurs actifs d'OLG.ca pourront utiliser leur compte existant pour se connecter et miser lorsque PROLINE+ sera lancé. Les nouveaux joueurs peuvent s'inscrire maintenant à proline.ca pour être admissibles à recevoir un boni sportif de 50 $.

PROLINE+ fera la promotion du jeu responsable et comportera des outils et documents éducatifs destinés aux joueurs provenant du programme mondialement reconnu d'OLG, Jouez sensé, qui a reçu le niveau de certification le plus élevé de la World Lottery Association. Il est obligatoire d'avoir un compte OLG.ca actif pour jouer à PROLINE+, et les joueurs doivent être âgés de 19 ans ou plus et se trouver en Ontario.

OLG est fière de retourner la totalité de ses recettes au gouvernement de l'Ontario pour qu'il les réinvestisse dans les collectivités dynamiques, les soins de santé et les autres priorités provinciales.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

