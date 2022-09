OLG s'est associée à MLB pour faire revivre l'équipe de baseball de

TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Faire revivre et célébrer l'histoire de l'Ontario sur le terrain de baseball et dans un jeu vidéo! La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG), en partenariat avec Major League Baseball (MLB), immortalise, d'une façon vraiment unique, les Coloured All-Stars de Chatham de 1934 - la première équipe de baseball entièrement composée de joueurs noirs à remporter le championnat de l'Ontario Baseball Association. OLG et MLB perpétue le souvenir de l'équipe par le biais du jeu vidéo de baseball le plus populaire, MLB The Show 22.

Les joueurs peuvent rechercher dans la Logo Vault (chambre forte des logos) et la Player Vault (chambre forte des joueurs) du jeu vidéo les Coloured All-Stars de Chatham parmi les équipes pouvant être sélectionnée dans le jeu. Le jeu vidéo a fourni les outils pour nous aider à minutieusement recréer les sosies des membres de l'équipe, leur terrain de baseball à domicile, leurs uniformes et les artéfacts de l'équipe à partir du matériel d'archives de la Chatham-Kent Black Historical Society. Le communiqué fait partie d'un effort permanent déployé par OLG et MLB pour attirer l'attention sur l'importante histoire de ces légendes du baseball et pour permettre de perpétuer leur mémoire au sein de la génération suivante de la communauté mondiale du baseball.

« OLG est extrêmement fière de faire partie, avec nos partenaires de MLB, de cet effort visant à mettre en lumière ces grands personnages historiques de notre province qui ont surmonté des obstacles et contribué à améliorer nos collectivités, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Les Coloured All-Stars de Chatham ont montré au monde ce que cela signifie de persévérer face à l'adversité. C'est un honneur de contribuer à perpétuer la mémoire de l'équipe en présentant son histoire au plus grand nombre de personnes possible, y compris une nouvelle génération d'amateurs de baseball. Cela fait partie de l'engagement d'OLG à donner en retour à l'Ontario. »

OLG présente aussi l'héritage des Coloured All-Stars de Chatham dans un court métrage puissant mettant en vedette les descendants des joueurs légendaires. Ce film poignant nous donne un aperçu de l'histoire de l'équipe et de la persévérance des joueurs face au racisme et à d'autres défis de cette ère. Il nous plonge aussi dans les coulisses du travail méticuleux qui a dû être fait pour recréer l'équipe pour le jeu vidéo. Le film peut être visionné sur olg.ca/OnJoueàChatham

Dans le cadre des célébrations visant à commémorer cette équipe de baseball historique, les résidents de la région de Chatham seront aux premières loges lors du match de baseball de bienfaisance Field of Honour, qui aura lieu le 24 septembre 2022 au Fergie Jenkins Field, à Chatham. La deuxième édition de cet événement spécial, qui sera entièrement gratuite et ouverte au public, présentera deux matchs de baseball disputés par les descendants de l'ancienne équipe des All-Stars. Le légendaire joueur de baseball Fergie Jenkins Jr, dont le père jouait dans l'équipe en 1934, participera aussi aux célébrations.

« Le match Field of Honour est un événement vraiment important que nous tiendrons dans notre ville natale, Chatham. Ce jour-là, nous honorons les hommes qui ont joué pendant toutes les saisons des Coloured All-Stars de Chatham et invitons leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs nièces, leurs neveux, etc. à venir honorer leurs ancêtres sur le terrain de baseball, a précisé Dorothy Wallace, présidente de la Chatham-Kent Black Historical Society. À la base de tout cela, nous espérons partager davantage l'histoire des Coloured All-Stars de Chatham afin qu'ils aient la reconnaissance qu'ils méritent. Nous sommes plus que reconnaissants à l'égard de nos partisans, ainsi que d'OLG et de MLB pour le projet qu'elles partageront lors du match de cette année. »

OLG est également fière d'appuyer les efforts déployés par la Chatham-Kent Black Historical Society en lui remettant un chèque spécial de 25 000 $.

Pour en savoir plus sur la campagne des Coloured All-Stars de Chatham d'OLG et de MLB, visitez olg.ca/OnJoueàChatham

