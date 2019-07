Offrir plus d'options de traitement aux enfants et aux jeunes canadiens

La ministre de la Santé souligne les mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'accès aux traitements pédiatriques au cours de sa visite à l'Hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury

SUDBURY, ON, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Le plus grand souhait des parents est que leurs enfants soient heureux et en santé. Lorsque les enfants et leur famille sont aux prises avec une maladie ou une blessure, les Canadiens comptent sur le système de santé pour leur fournir des traitements efficaces et adaptés aux besoins uniques de leurs enfants.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a visité la Cabane KICX for Kids, une salle de traitement à l'Hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury, et a présenté aux pédiatres, aux parents et aux défenseurs de la santé des enfants une mise à jour sur les activités de Santé Canada visant à favoriser un meilleur accès aux traitements pédiatriques.

Pour améliorer l'accès au traitement, il faut d'abord comprendre les besoins. Santé Canada a déjà commencé à collaborer davantage avec la communauté pédiatrique pour déterminer où se trouvent les lacunes. Ensuite, le système de réglementation est modernisé afin d'encourager un plus grand nombre de fabricants à importer plus de produits au Canada et d'élargir les indications pédiatriques pour les médicaments existants. Subséquemment, les leçons tirées de la surveillance des données sur les médicaments qui sont déjà utilisés pour traiter les enfants sont exploitées, avec ou sans indications précises. Enfin, Santé Canada veille à ce que ces traitements soient abordables pour tous les Canadiens.

Santé Canada dispose d'une équipe dévouée qui travaille déjà à offrir plus de traitements aux enfants et aux jeunes au Canada. Cette équipe intensifie ses efforts de sensibilisation pour établir des relations avec des experts en pédiatrie, des groupes de patients et d'autres intervenants afin de s'assurer que Santé Canada dispose des renseignements les plus à jour sur les sujets suivants :

les obstacles auxquels se heurtent les patients pour accéder au traitement;

les défis que doivent relever les fabricants pour introduire de nouveaux traitements au Canada ;

; des traitements nouveaux et émergents pour les enfants et les jeunes, en particulier dans des domaines comme les médicaments contre les maladies rares et le cancer, où il existe peu d'autres options de traitement.

Santé Canada examine la façon dont les médicaments sont réglementés et élargit les approches de surveillance afin de recueillir des renseignements diversifiés et propres aux enfants sur le rendement des médicaments une fois qu'ils sont sur le marché. Ces données concrètes seront utilisées pour appuyer les utilisations pédiatriques de ces médicaments et améliorer la sécurité des patients.

Dans le cadre des travaux en cours, de nouvelles mesures ont été annoncées dans le budget de 2019 qui moderniseront la réglementation des essais cliniques afin de créer plus de possibilités d'approches novatrices des essais cliniques qui peuvent être menés en toute sécurité chez les enfants.

Santé Canada a écouté des chercheurs et des praticiens et a apporté des changements qui appuient mieux les essais cliniques de nouveaux traitements pour les enfants et les jeunes canadiens atteints de cancer et d'autres maladies graves. En réduisant ces obstacles administratifs, on aboutit à davantage de traitements autorisés pour les enfants.

En 2018, Santé Canada a approuvé 17 nouveaux médicaments présentant des indications pédiatriques, y compris des médicaments contre le cancer, les maladies rares et les troubles hémostatiques.

Santé Canada continuera de collaborer avec les experts et les patients et d'explorer toutes les options au moyen d'outils nouveaux ou existants qui aideront à garantir que des traitements sont disponibles pour répondre aux besoins de chaque enfant canadien.

« L'élaboration et l'autorisation de traitements médicaux pour les enfants vont bien au-delà de la réévaluation des médicaments et des instruments médicaux pour adultes. Cela nécessite une approche personnalisée. L'objectif de notre gouvernement est que les enfants canadiens aient toutes les chances d'apprendre et de grandir, et de mener une vie heureuse et saine. Nous concentrons nos efforts et nos ressources pour que cela devienne réalité. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

En avril 2019, Santé Canada a publié une version provisoire de la ligne directrice sur l'Optimisation de l'utilisation des données probantes du monde réel visant à encourager les entreprises à présenter des médicaments contenant des données probantes sur la façon dont ces médicaments sont utilisés dans des contextes réels. Ces données peuvent être particulièrement utiles pour l'approbation de nouveaux médicaments pour les enfants, où il peut être difficile de recueillir des données probantes pour démontrer l'innocuité et l'efficacité.

a publié une version provisoire de la ligne directrice sur l'Optimisation de l'utilisation des données probantes du monde réel visant à encourager les entreprises à présenter des médicaments contenant des données probantes sur la façon dont ces médicaments sont utilisés dans des contextes réels. Ces données peuvent être particulièrement utiles pour l'approbation de nouveaux médicaments pour les enfants, où il peut être difficile de recueillir des données probantes pour démontrer l'innocuité et l'efficacité. En mai 2019, Santé Canada a publié une version provisoire de la ligne directrice sur l'examen accéléré des présentations de drogues pour usage humain, y compris de nouvelles versions de médicaments existants fabriqués spécialement pour les enfants.

