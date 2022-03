OTTAWA, ON , le 30 mars 2022 /CNW/ - Toutes les personnes vivant au Canada devraient se sentir en sécurité et à l'abri de la violence, de la discrimination et du harcèlement physiques, psychologiques ou sexuels, où qu'elles vivent. Comme la pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités systémiques et de longue date, il est de plus en plus nécessaire et urgent de financer des initiatives visant à soutenir les survivantes et survivants d'agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes (VPI) partout au pays.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, en compagnie de Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député de Scarborough-Rouge Park, ont annoncé que le gouvernement du Canada appuie un projet qui offre un soutien juridique aux victimes et aux survivantes francophones d'agression sexuelle et de VPI en Ontario.

Le gouvernement du Canada appuie un projet d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes visant à élargir les services juridiques offerts aux survivantes francophones de VPI et de violence fondée sur le genre qui vivent en Ontario. Plus précisément, le financement permettra à l'organisme d'étendre son offre de services juridiques aux femmes qui vivent de la violence familiale, ainsi que d'accroître sa capacité de fournir gratuitement des renseignements et des conseils juridiques aux survivantes d'agression sexuelle. Une somme de plus d'un million de dollars sera versée sur une période de cinq ans pour ce projet, dans le cadre du Fonds d'aide aux victimes et du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada.

Ce financement fait partie d'un investissement total de 48,75 millions de dollars sur une période de cinq ans prévu dans le Budget de 2021, par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes et du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada, pour les projets qui aident les survivantes et survivants d'agression sexuelle et de VPI à prendre des décisions éclairées au sujet de leur situation particulière. Il s'appuie sur les budgets de 2017 et de 2018, représentant un financement total de plus de 600 millions de dollars sur une période de cinq ans à l'échelle du gouvernement du Canada, et complète les efforts en cours dans le cadre de la stratégie contre la violence fondée sur le sexe du gouvernement du Canada.

Citations

« L'augmentation alarmante des cas de violence fondée sur le genre est une inquiétante répercussion de la pandémie de COVID-19. Les survivantes et survivants d'agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes ont besoin de ressources pour s'y retrouver dans les systèmes de justice pénale et familiale. Nous devons améliorer la façon dont le système de justice traite la violence fondée sur le genre et concentrer nos efforts pour habiliter les membres de communautés comme celle d'Ottawa-Vanier. Ce projet constitue une étape importante pour donner aux survivantes francophones les moyens d'entreprendre leur cheminement de guérison et de chercher à obtenir justice avec le soutien de leur communauté. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor

Députée d'Ottawa-Vanier

« Nous remercions sincèrement Justice Canada d'améliorer l'accès à la justice des femmes francophones de l'Ontario. Grâce à ce financement, nous allons pouvoir étendre les services juridiques que nous offrons depuis plus de dix ans. Toutes les survivantes de violence sexiste d'expression française vivant en Ontario auront désormais accès à de l'information et des conseils juridiques gratuits et sans critères financiers dans différents domaines de droit. »

Maïra Martin

Directrice générale, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes

Faits en bref

La violence entre partenaires intimes (VPI), aussi appelée violence conjugale ou familiale, renvoie à de multiples formes de préjudice causé par un partenaire intime ou un conjoint actuel ou ancien. Elle peut se produire dans toute communauté, dans tout type de relation intime, notamment : dans le cadre d'un mariage, d'une union de fait ou d'une relation amoureuse; dans une relation hétérosexuelle ou LGBTQ2 (lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle). Elle peut exister à tout moment pendant la relation ou après la fin de celle-ci, que les partenaires vivent ou non ensemble ou aient ou non des rapports sexuels.

Les femmes représentent la majorité des victimes d'homicides entre partenaires intimes au Canada , représentant 80 % des personnes tuées par un partenaire intime entre 2014 et 2020. En 2020, 160 femmes ont été tuées violemment au Canada . Quatre femmes sur dix déclarent avoir subi une forme de violence conjugale au cours de leur vie et 30 % de toutes les femmes de 15 ans et plus déclarent avoir été victimes d'une agression sexuelle.

Bien que les femmes autochtones représentent environ 5 % de toutes les femmes au Canada , elles représentaient 22 % de toutes les femmes tuées par un partenaire intime entre 2014 et 2020.

, elles représentaient 22 % de toutes les femmes tuées par un partenaire intime entre 2020. Le Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada prévoit le financement sous forme de contribution de projets qui favorisent un système de justice canadien équitable, pertinent et accessible. Le Programme permet de mener des activités qui répondent efficacement aux conditions en évolution qui influent sur la politique canadienne en matière de justice. Parmi les priorités, mentionnons l'accès à la justice, la lutte contre la violence familiale et la prise en compte des nouveaux enjeux en matière de justice. L'objectif à long terme du Programme est d'accroître l'accès au système de justice canadien et de renforcer le cadre juridique canadien.

Le Fonds d'aide aux victimes offre des subventions et des contributions pour appuyer des projets et activités qui visent à élaborer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent la population aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille. Il vise à améliorer l'accès à la justice et aux services pour toutes les victimes d'actes criminels, en mettant particulièrement l'accent sur la nécessité de répondre aux besoins des victimes d'actes criminels les plus vulnérables, notamment les enfants et les jeunes victimes.

Liens connexes

Restez branchés

