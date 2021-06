Dans le cadre de son engagement à renforcer les communautés et à créer des liens, l'Université des Premières Nations du Canada (communément appelée FNUniv, l'abréviation de son nom anglais) collabore avec Reconciliation Education et BMO Groupe financier pour lancer Nisitohtamowin ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐃᐧᐣ, un nouveau cours d'apprentissage de base en ligne conçu pour promouvoir la guérison, l'équité et le respect des cultures et valeurs autochtones dans la société canadienne.

Offert aux Canadiens tout au long du mois de juin, Nisitohtamowin, qui signifie « compréhension » en cri, vise à favoriser une meilleure compréhension des perspectives autochtones par l'éducation, ce qui peut mener à des relations plus solides et à des possibilités accrues pour l'économie, les communautés, l'environnement et au-delà. Élaboré à l'appui des appels à l'action et des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en matière d'éducation, le cours contient une section qui offre une introduction à l'héritage et à l'impact des pensionnats indiens, dont un récit personnel partagé par Margaret Reynolds, survivante des pensionnats indiens et aînée dénée.

« La tragique nouvelle concernant les restes de 215 enfants retrouvés au pensionnat indien de Kamloops révèle la douleur et les blessures ressenties dans les communautés autochtones, a déclaré Margaret Reynolds, aînée et survivante des pensionnats indiens, qui siège au conseil des gouverneurs et au conseil des aînés (kehte-ayak) de l'Université des Premières Nations du Canada. Nous demandons à chacun de prendre un moment de silence pour honorer ces enfants, leurs familles et leurs communautés. Nous demandons au Créateur de donner force et bénédictions à tous ceux qui sont blessés et touchés par cette nouvelle. »

« La nouvelle douloureuse du drame du pensionnat indien de Kamloops souligne l'importance cruciale de la vérité et de la réconciliation au Canada. L'héritage et l'impact des pensionnats indiens n'ont pas été largement enseignés et l'éducation est donc essentielle à la compréhension, a précisé Bob Kayseas, président intérimaire et vice-président aux affaires académiques, Université des Premières Nations du Canada. Le chemin vers la prospérité et le bien-être accrus des peuples autochtones passe par l'éducation, et le chemin vers des relations respectueuses où nous pouvons tous coexister et nous soutenir les uns les autres passe par l'éducation à la réconciliation. Nisitohtamowin n'est que la première étape du cheminement : nous encourageons tous les participants à rechercher d'autres possibilités d'apprentissage, soit auprès des peuples autochtones de leur propre région, soit à l'Université des Premières Nations du Canada. »

Aide financière et soutien aux étudiants autochtones

En plus de l'initiative d'apprentissage en ligne, BMO offre un don de 250 000 $ qui permettra à la FNUniv de fournir une aide financière et un soutien aux étudiants autochtones tout au long de leur année universitaire, y compris des bourses de niveau d'entrée, des bourses pour les étudiants autochtones en commerce et des bourses d'urgence.

Au cours des trois dernières décennies, BMO a joué un rôle de tout premier plan dans le soutien d'une croissance économique durable à long terme pour les communautés autochtones et s'est engagé à faire progresser les peuples autochtones par le biais de trois piliers qui reflètent l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation pour les entreprises canadiennes : l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique. Outre le Cercle de partage de BMO (groupe-ressource d'employés de BMO pour les collègues autochtones) et le Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO - lequel est composé de dirigeants des Premières Nations, métis et inuits de partout au pays -, l'initiative d'apprentissage en ligne favorise l'inclusion, l'éducation et le progrès en réponse aux appels à l'action.

« Les récentes nouvelles tragiques de Kamloops en Colombie-Britannique n'ont fait que renforcer l'engagement de BMO à jouer un rôle dans la réconciliation par l'éducation. Nous sommes reconnaissants d'avoir établi un partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education pour développer Nisitohtamowin qui, entre autres, rend hommage à l'histoire de survivants des pensionnats indiens, a ajouté Michael Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises canadiennes, BMO Groupe financier. Près de 80 pour cent de nos employés ont terminé cet apprentissage à ce jour et nous sommes honorés de pouvoir le partager maintenant avec le reste du Canada pendant le Mois national de l'histoire autochtone. Dans la foulée de notre engagement à soutenir les communautés autochtones par l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique, nous sommes également heureux de pouvoir aider l'Université des Premières Nations à offrir des bourses à ses étudiants. »

Cliquez ici pour vous inscrire au cours d'apprentissage en ligne gratuit Nisitohtamowin ou visitez le site www.fnuniv.ca/reconciliation.

Pour de plus amples informations sur l'engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, cliquez ici ou visitez le site www.bmo.com/engagements-autochtones.

À propos de l'Université des Premières Nations du Canada

Fondée en 1976, l'Université des Premières Nations du Canada (communément appelée FNUniv, l'abréviation de son nom anglais) est un établissement postsecondaire appartenant aux Premières Nations qui aspire à avoir un impact transformateur en associant nos cérémonies, nos gardiens du savoir, nos langues et nos traditions à la prestation d'une éducation postsecondaire de haute qualité qui mènera à la fierté et au succès de tous les étudiants, des communautés des Premières Nations et du Canada. À l'automne 2020, la FNUniv comptait plus de 6 000 étudiants actifs et plus de 5 600 anciens étudiants. Pour plus d'informations sur la FNUniv, veuillez visiter le site http://fnuniv.ca (en anglais).

À propos de Reconciliation Education

Reconciliation Education produit des ressources d'apprentissage en ligne depuis 2014. Ses cours favorisent la création d'une relation renouvelée entre les peuples autochtones et les Canadiens par le biais d'un apprentissage multimédia transformateur.

Développées en partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada, ses ressources primées aident les milieux du travail et de l'éducation à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Ces cours ont rejoint plus de 76 000 Canadiens de partout au pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.reconciliationeducation.ca (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

