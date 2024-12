Offrez un cadeau : soyez conducteur désigné

QUÉBEC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - En ce début du mois de décembre, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance sa traditionnelle campagne de sensibilisation du temps des fêtes à la conduite avec les facultés affaiblies. Cette année, la campagne a pour but de valoriser le rôle du conducteur désigné, lequel est très important et permet à tout le monde de rentrer en sécurité. Avoir recours à une conductrice ou un conducteur désigné est une solution de rechange à la conduite avec les facultés affaiblies qui est simple, intelligente et accessible.

Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

Période couverte : du 2 au 29 décembre 2024

Titre : « Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné »

La période des fêtes étant propice aux rassemblements, aux festivités et aux célébrations diverses, les occasions de sortir et de prendre un verre sont nombreuses. Il importe donc pour la SAAQ de rappeler à la population québécoise que lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Plusieurs solutions de rechange existent. On peut évidemment faire appel à une conductrice ou un conducteur désigné, mais il est aussi possible d'avoir recours à un service de raccompagnement comme Opération Nez rouge, de faire appel à un taxi ou d'utiliser les transports en commun.

Les différents éléments de la campagne peuvent être consultés dans le site Web de la SAAQ.

Citation :

« La conduite avec les facultés affaiblies fait encore trop de victimes sur nos routes. Pourtant, c'est un geste évitable. Pendant cette période des fêtes, mais aussi tout au long de l'année, je vous invite à agir à titre de conductrice ou conducteur désigné. Vos proches seront reconnaissants à votre endroit et vous aurez un sentiment de fierté. Mais en plus, vous rentrerez en toute sécurité. Je le rappelle : la sécurité routière est l'affaire de toutes et tous. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec.

Chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, l'alcool était la cause d'accidents ayant entraîné : 90 personnes décédées (25 % des victimes de la route décédées annuellement); 190 personnes blessées gravement (15 % des victimes de la route blessées gravement annuellement).

Selon un sondage effectué par la Société en 2023 : 43 % des répondantes et répondants ont déclaré avoir conduit un véhicule au cours des 12 derniers mois après avoir pris au moins une consommation d'alcool dans les 4 heures précédant leur départ; 5 % ont déclaré avoir conduit un véhicule au cours des 12 derniers mois après avoir pris du cannabis dans les 4 heures précédant leur départ.

Si vous conduisez après avoir consommé de l'alcool ou du cannabis, même en quantité modérée, vous augmentez votre risque d'être impliqué dans un accident de la route.

Plusieurs solutions de rechange à la conduite avec les facultés affaiblies existent. Avoir recours à une conductrice ou un conducteur désigné est l'une d'entre elles et permet à tout le monde de rentrer en sécurité. C'est une solution simple, intelligente et accessible, tout comme faire appel à un service de raccompagnement, à un taxi, ou profiter de l'hospitalité des proches.

La conductrice ou le conducteur désigné doit être déterminé en amont de la soirée. Ce n'est pas la personne qui a le moins bu, mais celle qui ne boit pas.

Environ 85 % des sanctions criminelles liées à la conduite avec les facultés affaiblies ont été imposées à des premières et premiers contrevenants.

Liens connexes :

Alcool

Drogue

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541