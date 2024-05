Offres patronales en CPE : « On en a assez de se faire niaiser »

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - L'offre patronale de 12,7 % d'augmentation sur cinq ans, accompagné d'à peu près rien d'autre, est une insulte au travail, aux compétences et au dévouement des femmes qui travaillent dans les CPE.

« C'est quoi ça ? Est-ce que la ministre de la Famille et la présidente du Conseil du trésor ont réellement à cœur le réseau des CPE et le développement du potentiel des enfants ? Nos éducatrices et notre personnel en CPE sont en droit d'en douter avec une offre si peu généreuse. Pour massacrer le réseau, on pensait avoir tout vu avec le précédent gouvernement libéral. Là, on dirait que la CAQ veut faire passer le Québec paradis des familles à le Québec paradis du cheap labour pour les enfants », s'insurge Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ.

Avec la même offre salariale pour le réseau de la Santé et des Services sociaux et celui de l'Éducation, ça pris un an et plusieurs grèves pour en arriver à un règlement. « La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent aurait dit Albert Einstein. Voilà une maxime que la présidente du Conseil du trésor devrait méditer », poursuit Mme Nelson.

« L'offre patronale servira d'étincelle à la mobilisation. Après plus d'un an sans convention collective, les deux ministres doivent comprendre une chose : On en a assez de se faire niaiser ! », avertit Sylvie Nelson.

Nous rappelons qu'à la FTQ, la négociation de la convention collective nationale pour les CPE concerne le SQEES-FTQ et le Syndicat des Métallos.

