Office municipal d'habitation de Lévis : après le dur labeur, la récompense

LÉVIS, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Les employé(e)s de l'Office municipal d'habitation de Lévis (SCFP 5301) ont signé, après près de deux ans de négociation, le renouvellement de leur convention collective. Celle-ci, largement bonifiée, est la deuxième de leur histoire syndicale.

Bien que les discussions aient été longues et parfois laborieuses, notamment à propos des clauses normatives, la bonne volonté des deux parties a conduit à une entente satisfaisante pour tous et toutes.

Au nombre des améliorations apportées à la convention, notons l'adoption d'un horaire d'été de 4,5 jours de travail par semaine, la création d'horaires flexibles où les salarié(e)s peuvent moduler leurs heures de début et de fin de journée ainsi que celles des repas, ce qui favorise grandement la conciliation travail et vie personnelle.

En ce qui concerne la rémunération, les syndiqué(e)s obtiennent des hausses leur permettant d'éviter l'appauvrissement, soit jusqu'à 3 % pour les deux dernières années du contrat d'une durée de cinq ans, du jamais-vu dans le réseau des OMH.

De plus, des gains reliés à un exercice d'évaluation des emplois, applicables rétroactivement à la date du renouvellement de la convention collective, représentent une augmentation de salaire allant jusqu'à 11 % pour certains titres d'emploi.

« Ce fut une négociation parsemée de défis. Mais, grâce au dévouement des membres du comité de négociation, elle aura porté ses fruits », a déclaré avec satisfaction le conseiller du SCFP, Jean François Haineault.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

