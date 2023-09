Office d'habitation de Roussillon : la Société d'habitation du Québec en action au bénéfice des ménages servis

QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) tient à préciser qu'elle est bien au courant des problèmes qui affectent présentement la prestation de services offerts par l'Office d'habitation de Roussillon et qu'elle participe activement aux démarches menant à des solutions durables au bénéfice des ménages servis par cet office.

À cet effet, la SHQ travaille en étroite collaboration avec le conseil d'administration actuel et l'ensemble des parties prenantes pour que la transition en cours se fasse dans les meilleurs délais et qu'elle occasionne le moins de conséquences possible pour les ménages.

Au bout du compte, la SHQ tient à assurer la mise en place à long terme d'une saine administration au sein de l'Office d'habitation de Roussillon et la qualité des services offerts aux ménages concernés par cette situation. Tous les efforts requis sont et seront déployés en ce sens.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]