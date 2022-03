Office d'habitation de Longueuil (OHL) : Le conseil d'agglomération de Longueuil nomme trois nouveaux administrateurs

« Par le passé, la présence d'élus municipaux à l'OHL a favorisé la transposition de conflits politiques partisans au sein du conseil d'administration, et ce, aux dépens des personnes vulnérables en attente d'un logement à prix modique. La firme SCE avait par ailleurs soulevé dans son rapport que les administrateurs obtenaient difficilement les informations nécessaires et que leurs échanges manquaient de civilité. Alors députée de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale du Québec, je recevais moi-même des communications de lanceurs d'alerte sur le sujet, m'incitant à recommander la mise en tutelle à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Pour un dossier aussi important que le logement social, il est primordial que les membres y siègent pour les bonnes raisons : qu'ils puissent, grâce à leurs compétences respectives, veiller à la réalisation de sa mission, qui est d'assurer le développement, la gestion et l'offre des logements à prix modique et abordable de qualité à des familles ou des personnes à faible revenu ou revenu modeste. Même si les conflits politiques partisans sont derrière nous depuis l'élection municipale du 7 novembre dernier, en ne nommant aucun élu sur le conseil d'administration, je voulais m'assurer que l'OHL soit à l'abri de telles situations dans le futur, si le contexte politique venait à changer au fil de prochains mandats, a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, impliquée depuis plus d'un an dans ce dossier. Je suis soulagée que la crise à l'OHL soit derrière nous et que l'harmonie soit de retour. Je remercie la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, l'administration provisoire de l'OHL ainsi que sa nouvelle directrice générale, Catherine Carré, pour leur collaboration continue dans le dossier. »

Nouvelle mouture du conseil d'administration de l'OHL

Dans l'objectif d'améliorer sa gouvernance, une nouvelle composition du conseil d'administration s'est imposée et le nom de l'organisme, auparavant Office municipal d'habitation de Longueuil (OMHL), est devenu Office d'habitation de Longueuil (OHL). Le processus de tutelle a permis de retrouver un équilibre par rapport à l'ancienne structure. Comptant maintenant sept administrateurs, le C.A. sera composé comme suit :

Trois membres sont nommés par le conseil d'agglomération de Longueuil, dont deux membres doivent représenter les groupes socioéconomiques représentatifs de la région;

Deux membres sont élus par l'ensemble des locataires de l'OHL, conformément à la Loi sur la Société d'habitation du Québec ;

; Deux membres sont nommés par la ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec parmi les groupes socioéconomiques représentatifs de la région.

La durée du mandat des membres que nomme le conseil d'agglomération de Longueuil se terminera, pour deux d'entre eux, le 31 décembre 2023, et pour le troisième, le 31 décembre 2024. Les trois postes sont renouvelables et non rémunérés.

Rappelons que le conseil d'agglomération de Longueuil devait nommer les membres avant le 1er mars 2022 pour permettre à ces derniers de suivre, tel que demandé par la ministre Andrée Laforest, une formation sur la gouvernance et sur le fonctionnement d'un office d'habitation, condition pour lever la tutelle et procéder à l'entrée officielle en fonction des administrateurs. La Ville de Longueuil a procédé par appel public de candidatures pour deux des postes. Le troisième siège sera, pour sa part, occupé par un fonctionnaire de la Ville œuvrant en matière de logement social et communautaire.

À propos des nouveaux administrateurs

Bernard Perrault • milieu des affaires et des finances

Ayant occupé divers postes stratégiques au cours de sa carrière, Bernard Perrault exerce les fonctions de directeur général du Centre Desjardins Entreprises Rive-Sud depuis 2013. Il est reconnu pour sa vision stratégique ainsi que son expertise en gestion de risques. Fort de son expérience dans le milieu financier et étant un membre actif de la communauté des affaires, en plus d'être secrétaire-trésorier du conseil d'administration de Développement économique Longueuil (DEL), il a à cœur l'enjeu de logement social.

Marco Monzon • milieu de la santé et communautaire

Directeur général et organisateur communautaire au Comité logement Rive-Sud (CLRS), Marco Monzon œuvre depuis 17 ans dans le milieu communautaire. Ses implications lui ont permis de collaborer à l'implantation du Groupe de ressources techniques de la Rive-Sud (GRTRS) et de la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES). Il occupe actuellement le poste de président au sein du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil (CDC-AL). Jusqu'à récemment, il a également siégé à titre de trésorier de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS).

Jean Tremblay • fonctionnaire à la Ville de Longueuil

Conseiller en développement social dans l'administration, Jean Tremblay occupe actuellement la responsabilité de coordonner le déploiement du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion pour le territoire de l'agglomération de Longueuil.

À propos de l'OHL

L'Office d'habitation de Longueuil (OHL), antérieurement connu sous le nom d'Office municipal d'habitation de Longueuil, administre 2 276 logements à loyer modique en plus de 1 237 unités du programme de Supplément au loyer, pour un total de 3 513 unités sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Sa constitution est prévue par la Loi sur la Société d'habitation du Québec.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE, Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786