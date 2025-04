Offensive de transformation numérique réussie au Québec - Quatre ans d'actions porteuses et 218 M$ pour stimuler la productivité des PME

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, se réjouit des quatre premières années de l'Offensive de transformation numérique (OTN). De 2021 à 2025, l'OTN a permis d'investir 218 millions de dollars, notamment pour soutenir la réalisation de 56 projets portés par 52 organismes à travers le Québec. Ainsi, plus de 135 000 entreprises ont été sensibilisées à l'importance d'entreprendre un virage numérique et quelque 17 000 d'entre elles ont bénéficié d'un accompagnement spécialisé. Les investissements ont également contribué à l'embauche de ressources consacrées à la relève en transformation numérique dans les PME.

Les démarches effectuées par les entreprises accompagnées ont généré des retombées tangibles. En effet, les premières évaluations réalisées sur un échantillon de ces PME montrent qu'elles ont augmenté leur productivité de plus de 15 %.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés. C'est ce que fait le gouvernement du Québec avec l'OTN, et c'est ce qu'il continuera de faire comme annoncé dans le dernier budget, qui prévoit des investissements de 14 millions de dollars d'ici 2028 pour poursuivre cette offensive.

L'objectif, à terme : sensibiliser plus de 150 000 entreprises et en accompagner 20 000 pour augmenter minimalement de 10 % leur productivité. Pour ce faire, des ententes ont été conclues avec de nouveaux partenaires pour soutenir les projets suivants.

Construction modulaire et préfabriquée

Le gouvernement du Québec accorde 937 500 $ à l'Institut de gouvernance numérique pour accroître la capacité de production de l'industrie de la construction modulaire et préfabriquée, et ainsi aider le secteur à construire plus rapidement, à moindre coût et de manière durable grâce à l'innovation. Ce projet d'une durée de trois ans, évalué à près de 1,6 million de dollars, permettra à l'organisme de sensibiliser 50 PME et d'accompagner 25 entreprises.

Transformation énergétique numérique

Le gouvernement du Québec accorde 978 500 $ au Centre d'expertise industrielle de Montréal pour aider des entreprises de moins de 250 employés ayant des revenus de plus de 2 millions de dollars à accroître leur productivité et à améliorer leur efficacité énergétique par l'intégration de nouvelles technologies. Grâce à cette initiative évaluée à 1,73 million de dollars, l'organisme sensibilisera 400 PME et en accompagnera 115. Le projet sera réalisé en collaboration avec l'escouade énergie du Réseau des centres collégiaux de transfert de technologies, ce qui permettra son déploiement dans toutes les régions du Québec.

Citations :

« C'est extraordinaire, ce qu'on a réussi à faire avec l'OTN : on parle de retombées économiques partout au Québec et d'une hausse de productivité de 15 % pour les entreprises! Notre gouvernement s'en réjouit, mais ne s'arrête pas là. Nous sommes déterminés à poursuivre les efforts pour soutenir les PME qui entreprennent un virage numérique, une démarche essentielle pour assurer la croissance, la productivité et la pérennité des entreprises québécoises face aux besoins évolutifs des marchés. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La transformation numérique des entreprises québécoises se pose comme un enjeu stratégique pour assurer le développement socioéconomique du Québec. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie l'a bien compris, et fait preuve de vision et de leadership en offrant un soutien financier pour que les entreprises d'ici puissent bénéficier d'un accompagnement expert dans leurs démarches de numérisation. Les fonds permettent d'augmenter considérablement le succès des projets menés, donc la productivité et la profitabilité des entreprises. C'est avec beaucoup de fierté que l'Institut de gouvernance numérique participe de nouveau à cette initiative pour appuyer l'industrie de la construction dans le cadre de cette nouvelle collaboration, plus précisément le secteur de la préfabrication et de la construction hors site. »

Jean-François Gauthier, président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique

« Le Centre d'expertise industrielle de Montréal est extrêmement fier de cette toute nouvelle initiative du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui place l'intelligence énergétique au cœur de la performance manufacturière. Dans un contexte où le Québec devra faire face à des défis énergétiques majeurs, nous croyons qu'il est essentiel d'agir dès maintenant. Mieux consommer notre énergie, c'est non seulement assurer la compétitivité de nos entreprises, mais aussi contribuer à bâtir un avenir plus durable. En lançant ce programme, nous prenons de l'avance en productivité, en efficacité et en vision. »

Leesa Hodgson, directrice générale du Centre d'expertise industrielle de Montréal

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a lancé l'OTN en mars 2021 pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Des PME de divers secteurs d'activité, dont l'industrie manufacturière, le commerce de détail, la construction, l'agriculture et le tourisme, ont bénéficié de soutien, notamment en matière d'accompagnement technologique et d'intégration numérique, de stratégie d'affaires, d'efficacité opérationnelle et de transformation numérique.

D'après un sondage effectué en 2024 auprès de 498 entreprises ayant obtenu des services dans le cadre de l'OTN : 92 % ont investi ou envisagent de le faire à la suite de l'accompagnement reçu; de ce nombre, un tiers a investi ou prévoit investir plus de 100 000 $.



Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]