Offensive de transformation numérique - 3 M$ pour soutenir le virage numérique des restaurateurs et des hôteliers du Québec

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, le gouvernement du Québec accorde une subvention maximale de 3 550 235 $ à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Cette aide financière appuiera la mise en place d'un programme de formation et d'un centre d'excellence en intelligence artificielle destinés au secteur québécois de la restauration et de l'hôtellerie.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et de la directrice générale de l'ITHQ, Mme Liza Frulla.

Offert gratuitement, le programme de formation de l'ITHQ permettra aux restaurateurs et aux hôteliers d'acquérir des compétences essentielles sur les meilleures pratiques d'affaires. Il les informera également des méthodes et des outils disponibles au Québec à cet effet, en plus de mettre en lumière l'apport de l'intelligence artificielle dans l'optimisation de la gestion de leurs activités.

Pour sa part, le centre d'excellence en intelligence artificielle de l'ITHQ regroupera les technologies québécoises en la matière et favorisera les synergies afin de générer des solutions de calibre mondial. Il dotera les restaurateurs et les hôteliers québécois de compétences stratégiques leur permettant d'exploiter les meilleures technologies numériques sur le marché et d'accroître l'efficience de leurs activités.

« Grâce à ce programme de formation, l'ITHQ et ses partenaires sensibiliseront les intervenants du milieu sur les meilleures pratiques et les technologies disponibles. Les restaurateurs et les hôteliers pourront aussi bénéficier du soutien du centre d'excellence en intelligence artificielle de l'ITHQ pour réussir leur virage numérique. Il s'agit d'une initiative innovante en faveur du développement économique de toutes les régions du Québec qui permet de pallier de nombreux enjeux de main-d'œuvre. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« La transition vers le numérique est essentielle afin d'assurer la productivité et la compétitivité des entreprises québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement a lancé une grande offensive de transformation numérique pour les PME. Avec le projet de l'ITHQ, nous amenons les restaurateurs et les hôteliers du Québec à bonifier leurs processus et leurs activités en intégrant les meilleures pratiques liées aux technologies innovantes et à l'intelligence artificielle. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« L'ITHQ joue un rôle clé dans la qualité et la vitalité du tourisme gourmand au Québec. Sa décision de participer activement au grand mouvement de transformation numérique dans la province est à l'image de son évolution des cinquante dernières années. En effet, l'Institut a toujours su s'adapter au contexte économique et social de l'heure et offrir une formation répondant aux besoins des marchés de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Cette annonce me réjouit, car elle s'inscrit parfaitement dans la volonté de votre gouvernement de préparer une relance touristique vigoureuse, lors de laquelle nos entreprises et notre destination se démarqueront sur la scène internationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« À titre de plus grande école hôtelière au pays, l'ITHQ est fier de devenir le pôle québécois de l'intelligence artificielle en restauration et en hôtellerie. La mise sur pied du centre d'excellence et le développement d'un programme de formation constituent une formidable nouvelle non seulement pour nos collègues restaurateurs, mais aussi pour nos étudiants, qui représentent l'avenir de l'industrie. Mettre la technologie au service de nos secteurs, voilà une autre manière pour l'ITHQ de contribuer à la relance! »

Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q, directrice générale de l'ITHQ

Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, le gouvernement du Québec a réservé une enveloppe de 130 millions de dollars d'ici le 31 mars 2022 afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

De ce montant, une enveloppe de plus de 50 millions de dollars servira à soutenir une première sélection de projets. Ceux-ci permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises à l'importance d'effectuer une transition numérique et d'accompagner 8 000 d'entre elles dans leurs démarches.

Depuis plus de cinquante ans, l'ITHQ offre des formations spécialisées dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie.

