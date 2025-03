Offensive de transformation numérique - 2 M$ POUR ACCOMPAGNER NOS PME QUÉBÉCOISES DANS LEUR VIRAGE NUMÉRIQUE

DRUMMONDVILLE, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce l'octroi de 2 millions de dollars aux quatre centres d'expertise industrielle (CEI) du Québec afin de soutenir le virage numérique des PME du Québec.

Ainsi, le Digifab QG (Développement économique de l'agglomération de Longueuil), le Centre d'expertise industrielle de Montréal (Excellence industrielle Saint-Laurent), le Centre d'expertise industrielle de Québec (Québec International) et le Centre national intégré du manufacturier intelligent (Cégep de Drummondville et Université Université du Québec à Trois-Rivières) reçoivent chacun, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, la somme de 500 000 $ pour la mise en œuvre du projet Virage PME : productivité et transformation numérique.

Ce projet vise à rendre l'industrie 5.0 plus accessible aux entreprises manufacturières afin d'améliorer leur productivité. Les CEI offriront un accompagnement personnalisé, de la formation, des ateliers et des démonstrations technologiques en vue d'accélérer le développement de projets numériques. L'objectif : accompagner 100 entreprises et en sensibiliser 170 autres d'ici le printemps 2026, en plus d'augmenter de 10 % la productivité des PME accompagnées. Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le rôle du gouvernement de stimuler la croissance durable de l'économie québécoise.

Citations :

« Le projet Virage PME permet d'accroître la productivité et la compétitivité des entreprises manufacturières. Dans le contexte économique actuel, il est impératif que nos PME s'automatisent et adoptent les technologies numériques. C'est ainsi que nous pourrons améliorer davantage la performance de notre secteur manufacturier, qui est stratégique pour faire croître notre économie et la diversifier. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les CEI comme le Centre national intégré du manufacturier intelligent, dans la circonscription de Drummond-Bois-Francs, jouent un rôle clé pour renforcer le tissu industriel régional. Grâce à cette initiative, les PME manufacturières de partout bénéficieront d'un accompagnement offert par des experts du virage numérique. Ce sont toutes les régions qui en profiteront ultimement. J'invite les entreprises à amorcer ou à poursuivre cette démarche essentielle à leur pérennité et à notre vitalité économique! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Alors que les PME manufacturières québécoises accusent un retard en matière de productivité, comparativement à la moyenne canadienne, il est rassurant de constater que le gouvernement du Québec est derrière elles. Nos entreprises ont besoin d'un tremplin pour les faire progresser et d'un élan pour réaliser des investissements technologiques. Le Digifab QG joue déjà ce rôle, et je suis fière que le gouvernement renouvelle sa confiance en notre centre d'expertise industrielle. »

Julie Éthier, directrice générale de Développement économique de l'agglomération de Longueuil

« Excellence industrielle Saint-Laurent salue la confiance renouvelée en la mission de son Centre d'expertise industrielle de Montréal. La hausse de la productivité et de la compétitivité des entreprises manufacturières est plus que jamais essentielle pour favoriser une économie prospère et capable de relever les défis de demain. Une offre de services d'accompagnement à la grandeur du Québec, en toute neutralité et par une équipe de professionnels, permet de guider nos PME vers les projets à plus forte valeur ajoutée et, surtout, de maximiser le rendement de leur investissement. »

Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent

« Québec International souhaite remercier le gouvernement pour ce soutien financier renouvelé. Au cœur de l'écosystème de la région, le Centre d'expertise industrielle de Québec accompagne les entreprises manufacturières et industrielles de tout l'est de la province dans leur transformation numérique. Dans un contexte où l'innovation, l'efficacité et la productivité permettent de se distinguer, notre équipe de professionnels propose un accompagnement personnalisé en fonction des besoins réels de l'entreprise. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

« Dans un contexte économique mondial en constante évolution, il est essentiel d'aider nos entreprises à accroître leur productivité. Grâce à une croissance remarquable en recherche et en développement, notre université et ses équipes ont prouvé leur capacité à innover et à générer de la croissance. Aujourd'hui, nous voulons mettre ce savoir-faire au service des industries québécoises pour les aider à traverser ces périodes d'incertitude. Avec le Centre national intégré du manufacturier intelligent, nous allons renforcer leur compétitivité et les propulser encore plus loin. »

Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Faits saillants :

