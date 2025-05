Octroi de 5,5 M$ pour la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 5,5 M$ au Fonds de recherche du Québec pour le renouvellement de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ).

Cet engagement reflète la volonté du gouvernement de maintenir un accès privilégié à des données scientifiques essentielles pour mieux comprendre les réalités des jeunes Québécoises et Québécois âgés de 15 à 29 ans. L'aide permettra à la CRJ de renforcer son rôle stratégique en menant des études approfondies sur les jeunes du Québec et en favorisant le transfert des connaissances issues de ces recherches.

Depuis sa création en 2018, la CRJ a offert au Secrétariat à la jeunesse et à ses partenaires une infrastructure de recherche novatrice dont les travaux ont permis depuis de poser un regard multidisciplinaire et intersectoriel sur les enjeux et possibilités qui se présentent à la jeunesse du Québec. Son renouvellement vise à actualiser la programmation de recherche pour mieux répondre aux besoins de connaissances de l'État québécois, en lien avec la Politique québécoise de la jeunesse.

« La jeunesse joue un rôle central dans l'avenir du Québec tout en étant un moteur clé de son présent. Il est de notre devoir d'offrir à nos jeunes des outils et des perspectives qui répondent à leurs besoins réels. En appuyant la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse, nous pourrons mieux identifier les pratiques prometteuses et renforcer les politiques publiques qui les touchent directement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Les sommes annoncées seront réparties sur cinq exercices financiers de 2025-2026 à 2029-2030.

Le soutien à la CRJ permettra de renforcer l'approche interdisciplinaire des regards scientifiques portés sur les jeunes, en menant des études ciblées sur des groupes spécifiques et en répondant à des questions d'intérêt. Ces recherches favoriseront également la création de liens concrets entre le milieu scientifique et les acteurs de la jeunesse, notamment par le partage des résultats et l'organisation de rencontres collaboratives.

Le Secrétariat à la jeunesse joue un rôle central dans la représentation des besoins et des aspirations des jeunes auprès du gouvernement. Il coordonne les interventions liées à la Politique québécoise de la jeunesse et finance des initiatives stratégiques favorisant leur épanouissement.

Le Fonds de recherche du Québec est une société d'État dont la mission est de soutenir la recherche scientifique, de promouvoir la formation de la relève et de contribuer à l'élaboration de solutions novatrices face aux défis sociétaux.

