TORONTO, 28 décembre 2024 /CNW/ - OCR Canada Ltd, le principal fournisseur canadien de solutions de produits, de logiciels et de services de saisie automatisée des données d'identification (AIDC) pour les entreprises de tous les secteurs et les organisations gouvernementales, a le plaisir d'annoncer son changement de nom pour devenir Levata à compter du 1er janvier 2025. Cette transition unit les opérations du Canada à l'identité globale de Levata, rationalisant ainsi les messages de l'entreprise tout en honorant l'héritage de plus de 40 ans de service et d'expertise d'OCR Canada.

Le nom OCR, qui signifiait à l'origine Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères), désigne une technologie qui n'est plus représentative de l'offre globale de l'entreprise. Le changement de nom en faveur de Levata s'inscrit dans une vision stratégique plus large qui consiste à réunir Levata sur tous les marchés sous une seule marque multinationale afin de mieux communiquer la valeur totale que Levata offre à ses clients.

« Ce changement de marque est une étape importante pour le Canada, a déclaré Tony Mastrangeli, vice-président exécutif et directeur général pour le Canada. Bien que notre nom change, le service exceptionnel, l'expertise et les relations sur lesquels nos clients comptent restent les mêmes. Levata continuera d'offrir aux entreprises des solutions sur mesure, tout comme OCR Canada l'a fait pendant plus de 40 ans. »

Cette transition intervient après une histoire de croissance réussie au Canada, OCR Canada ayant rejoint Levata en 2014. Depuis lors, la branche canadienne a élargi son expertise grâce à des acquisitions stratégiques et s'est imposée comme un fournisseur de premier plan de solutions AIDC dans tous les secteurs d'activité.

« Ce changement de marque constitue la prochaine étape de la vision à long terme de Levata, a indiqué Dan Nettesheim, chef de la direction de Levata. En nous unissant sous une identité unique et globale, nous amplifions notre message mondial selon lequel nous permettons à nos clients de renforcer leur potentiel. Aujourd'hui, nous fournissons des solutions qui vont au-delà de la reconnaissance optique de caractères et de codes-barres, nous fournissons également des technologies et des services de pointe pour la mobilité d'entreprise, la RFID, la mise en réseau, l'infrastructure informatique, et plus encore, afin d'aider nos clients à réussir sur un marché compétitif et en évolution rapide. »

Pour appuyer cette transformation, Levata Canada lancera une plateforme de commerce électronique en français en janvier 2025, ce qui améliorera encore l'accès et l'expérience des clients.

Pour en savoir plus sur le changement de marque, rendez-vous sur https://www.levata.com/fr-ca/news/ocr-canada-rebrands-to-levata/ .

À propos de Levata

Levata permet aux clients d'exploiter tout leur potentiel en fournissant des stratégies, des solutions et des services qui alimentent les environnements modernes. Grâce à sa vaste gamme de produits technologiques permettant la mobilité d'entreprise, une chaîne d'approvisionnement numérique, un lieu de travail sécurisé et une expérience client améliorée, ainsi qu'aux services permettant aux entreprises de progresser, Levata dévoile tout le potentiel de milliers d'entreprises dans le monde entier. Levata est un chef de file sur le marché des solutions technologiques complètes depuis plus de 40 ans. Pour en savoir plus, visitez le site www.levata.com .

Alana Tufford, directrice, Marketing d'entreprise

Levata

905-475-5505, poste 242

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313092/Levata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg

SOURCE Levata