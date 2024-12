CHICAGO, 20 décembre 2024 /CNW/ - Levata, un leader mondial des solutions technologiques intégrées de mobilité d'entreprise, de codage à barres et de contrôle d'accès, annonce la nomination de J.D. Hupp au poste de directeur commercial. À ce poste nouvellement créé, M. Hupp supervisera toutes les fonctions liées aux ventes, au marketing, à l'architecture de solutions et aux partenariats à l'échelle mondiale, unifiant l'organisation commerciale de Levata afin d'accélérer sa croissance et d'accroître sa présence sur le marché.

M. Hupp possède plus de 25 ans d'expérience à CDW, où il a occupé divers rôles de direction, occupant récemment le poste de directeur général pour le Royaume-Uni et l'international. Son expertise couvre les ventes, le marketing, l'exploitation, les services et la gestion des produits et des partenariats. M. Hupp a bâti des entreprises générant plusieurs milliards de dollars à CDW, ce qui le rend particulièrement bien placé pour stimuler le succès de Levata à l'échelle mondiale.

« Je suis ravi de me joindre à Levata. Il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant, et je ne pourrais pas être plus optimiste quant à l'avenir, » a déclaré M. Hupp. « L'engagement de Levata en faveur de l'innovation et des transformations significatives s'harmonise parfaitement avec mes passions et mes objectifs de carrière. Je suis honoré d'avoir l'occasion de diriger nos efforts pour élargir nos capacités en matière de solutions et de services à l'échelle mondiale. »

La décision de Levata de créer un poste de directeur commercial reflète son engagement à unifier ses stratégies mondiales de vente, de marketing et de partenariat dans le cadre d'une vision cohérente. Sous la direction de M. Hupp, l'entreprise vise à optimiser ses opérations commerciales, à améliorer l'engagement des clients et des partenaires et à stimuler l'innovation dans ses offres de produits et de services dans le monde entier.

Daniel Nettesheim, chef de la direction de Levata, a souligné l'importance de ce nouveau poste : « Le directeur commercial est essentiel à l'évolution de notre modèle d'affaires et à l'unification de notre orientation vers les clients et les partenaires. En améliorant notre organisation commerciale et en élargissant nos services et nos opérations avec excellence, nous élargirons notre capacité à offrir des produits et des solutions technologiques pour des résultats commerciaux transformateurs. J.D. Hupp est le candidat idéal pour ce poste, car il possède l'expérience, les compétences en leadership et la vision nécessaires pour faire croître notre entreprise à l'échelle mondiale. »

À PROPOS DE LEVATA

Levata permet aux clients de surpasser leurs attentes en fournissant des stratégies, des solutions et des services qui alimentent les environnements modernes. Grâce à la technologie qui favorise la mobilité, le codage à barre et le contrôle d'accès, à l'expertise qui permet de relier les gens, les données et les biens, et aux renseignements qui permettent aux entreprises de progresser, Levata améliore le potentiel de milliers d'organisations dans le monde. Levata est un chef de file sur le marché des solutions technologiques de bout en bout depuis plus de 40 ans. Pour en savoir plus, visitez le site www.levata.com.

RENSEIGNEMENTS :

Alana Tufford, directrice, Marketing d'entreprise

Levata

905-475-5505, poste 242

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313092/Levata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg

SOURCE Levata