Obtention frauduleuse de permis de conduire : réaction de la SAAQ

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption vient d'annoncer la mise en accusation de six personnes impliquées dans un stratagème visant l'obtention frauduleuse de permis de conduire visant la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

La SAAQ tient à rappeler que le respect de l'intégrité du processus d'obtention du permis de conduire est primordial, notamment pour des questions de sécurité routière et d'équité envers toutes les personnes qui veulent obtenir un permis de conduire.

Dès que nous avons reçu un signalement dans ce dossier, notre service des enquêtes a entrepris une enquête administrative. Aussitôt que des éléments de nature criminelle ont été constatés, nous avons porté plainte à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et nous avons collaboré avec elle tout au long de son enquête.

Les membres du personnel impliqués ont été suspendus dès leur arrestation en février 2024. À la fin de l'enquête administrative, trois personnes ont été congédiées.

Comme toute autre organisation, la SAAQ n'est malheureusement pas à l'abri de ce type de situation. Nous avons des mécanismes et des dispositifs en place pour les identifier et en limiter les répercussions. Aucune situation de fraude ou de tricherie n'est tolérée.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894,Sans frais : 1 866 238-4541