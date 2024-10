MONTRÉAL et VANCOUVER, BC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le 5 octobre est la Journée internationale de la non-prostitution. À l'occasion de cette journée, la Coalition pour l'égalité des femmes souligne le 10e anniversaire de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (LPCPVE). Promulguée en 2014, cette loi reconnaît la prostitution comme une pratique de nature exploitante et criminalise ceux qui achètent des services sexuels et les tiers qui en tirent profit, tout en protégeant les personnes qui vendent leurs propres services sexuels contre les poursuites.

La Journée internationale de la non-prostitution de cette année est également l'occasion de souligner à la fois la décision prise en 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme qui a confirmé la loi française contre la prostitution et le rapport sans précédent de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles des Nations Unies.

Trisha Baptie - Formerly Exploited Voices Now Educating (EVE)

« Les Canadiens doivent cesser de croire que Pretty Woman décrit fidèlement la prostitution. La prostitution et le trafic sexuel sont des pratiques invasives et nuisibles qui sont perpétrées contre des populations vulnérables et à risque. Nul n'échappe à la prostitution indemne. Les organismes d'application de la loi doivent contrôler et tenir responsables les hommes qui achètent ces personnes en situation précaire, une pratique qui va à l'encontre du Code criminel du Canada. »

Jennie-Laure Sully, Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES)

« Il y a dix ans, le Canada a adopté la LPCPVE pour reconnaître le fait que la prostitution constitue de la violence et un obstacle à l'égalité véritable entre les hommes et les femmes. En tant que société, nous devons faire respecter cette loi partout au Canada pour nous assurer que les victimes ont accès à des services de transition et pour mettre fin aux actes criminels des proxénètes et des acheteurs de services sexuels. »

Hilla Kerner, Vancouver Rape Relief and Women's Shelter

« Nous demandons au Canada d'offrir aux femmes un revenu de subsistance garanti, les moyens d'avoir un logement sûr, abordable et à long terme, des services de garde d'enfants adéquats, des installations pour le traitement des dépendances sur demande et des services complets de transition. »

La Coalition pour l'égalité des femmes est composée d'organismes féministes de partout au Canada qui assurent des services de première ligne, offrent du soutien et défendent les droits des femmes et des filles qui sont ou ont été prostituées ou qui risquent d'être ciblées aux fins de prostitution.

La Coalition pour l'égalité des femmes a obtenu la qualité d'intervenante dans l'affaire Mikhail Kloubakov, et al. c. Sa Majesté le Roi (Alberta), qui sera entendue par la Cour suprême du Canada plus tard cette année.

