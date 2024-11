OTTAWA, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les journalistes sont invités à assister à une mêlée de presse devant la Cour Suprême du Canada, en marge du rassemblement organisé par des survivantes de l'exploitation sexuelle, des représentantes de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) et de la Coalition pour l'égalité des femmes. Cet événement vise à soutenir la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (LPCPVE), dont la constitutionnalité est contestée par deux individus (Kloubakov et Moustaine) reconnus coupables de proxénétisme.

Détails de l'événement

Heure : 11 h 30

Lieu : Cour Suprême du Canada (301 rue Wellington, Ottawa, ON K1A 0J1)

SOURCE Coalition pour l'égalité des femmes

Contacts : Jennie-Laure Sully (438-933-6584) et Clara F. Costa (438-988-0779)