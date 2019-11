Objectif zéro déchet d'ici 2030 - La Ville de Montréal annonce un projet pilote pour l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les écoles

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux citoyens au sein du comité exécutif, annoncent le lancement d'un projet pilote pour la collecte des résidus alimentaires dans les écoles. La collecte sera implantée graduellement dans la prochaine année, et ce, dans 22 écoles de niveau primaire et secondaire relevant de quatre commissions scolaires distinctes situées sur le territoire de Montréal.

« Le déploiement des collectes des résidus alimentaires dans les écoles fait partie des actions prioritaires identifiées dans le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 (PDGMR) que nous avons présenté récemment. Cette collecte des résidus alimentaires permettra à Montréal de tendre vers le zéro déchet d'ici 2030 et de valoriser davantage de matières organiques. Nous voulons aussi sensibiliser et éduquer les jeunes à l'importance des bons gestes de tri puisque les réflexes acquis durant leur parcours scolaire serviront tout au long de leur vie », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Au cours des derniers mois, plusieurs demandes ont été faites par des écoles et des commissions scolaires de Montréal afin d'avoir accès au service de collecte des matières organiques offert par la Ville. Profitant de cet engouement, la Ville de Montréal a contacté les différentes commissions scolaires de l'île afin de les inviter à participer à un tel projet. La Commission scolaire de Montréal, les commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys, de la Pointe-de-l'Île et English Montréal ont toutes répondu à l'appel.

Le lancement du projet pilote constitue la première phase du déploiement des collectes des résidus alimentaires dans les écoles et vise un déploiement dans toutes les écoles de Montréal d'ici 2025. Cette phase du projet permettra à la Ville de Montréal de réunir les informations nécessaires afin d'établir une stratégie de déploiement de la collecte des résidus alimentaires pour l'ensemble des écoles, soit plus de 700 établissements.

« Les différents enjeux liés à la gestion des matières résiduelles, à la collecte des résidus alimentaires et à la valorisation des matières organiques sont nombreux. Il est important de travailler de concert avec tous les acteurs pour améliorer nos pratiques en matière de collectes, pour répondre aux enjeux environnementaux et aux préoccupations de la population », a conclu Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux citoyens au comité exécutif.

Pour ce faire, et avec le soutien des commissions scolaires, les résidus alimentaires des écoles participantes seront collectés lors des journées de collecte du secteur résidentiel dans lequel chacune des écoles se situent.

Ce projet pilote est en cohérence avec les orientations de l'administration municipale et celles du projet de PDGMR 2020-2025 visant notamment à détourner 85% de la matière de l'enfouissement d'ici 2030. Rappelons que Montréal s'est engagée à tendre vers le zéro déchet en signant la déclaration Advancing Towards Zero Waste, dans le cadre du C40 Cities.

Voici la liste des 22 écoles qui feront partie du projet pilote.

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

École Ahuntsic

Préscolaire, primaire

Ahuntsic-Cartierville

École Le Plateau

Primaire

Le Plateau-Mont-Royal

École Saint-Jean-de-Matha

Préscolaire, primaire

Le Sud-Ouest

École Maisonneuve

Préscolaire, primaire

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

École Saint-Justin

Préscolaire, primaire

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

École Saint-Jean-de-la-Lande

Préscolaire, primaire

Rosemont-La Petite-Patrie

Marguerite-De la Jemmerais

Secondaire

Rosemont-La Petite-Patrie

École Saint-Anselme

Préscolaire, primaire

Ville-Marie

École Pierre-Dupuy

Secondaire

Ville-Marie

École Joseph-François-Perrault

Secondaire

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Commission scolaire English Montreal (CSEM)

École Coronation

Préscolaire, primaire

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

École Royal Vale

Préscolaire, primaire, secondaire

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

École East Hill

Préscolaire, primaire

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Collège Vincent Massey

Secondaire

Rosemont-La Petite-Patrie

École Nesbitt

Préscolaire, primaire

Rosemont-La Petite-Patrie

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

École Terre-des-Jeunes

Préscolaire, primaire

LaSalle

École Guy-Drummond

Préscolaire, primaire

Outremont

École Notre-Dame-de-la-Paix

Préscolaire, primaire

Verdun

École Notre-Dame-de-Lourdes

Préscolaire, primaire

Verdun

École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Préscolaire, primaire

Verdun



Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

École Gabrielle-Roy

Préscolaire, primaire

Saint-Léonard

École de la Belle-Rive

Primaire

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

