Objectif zéro déchet 2030 - Entrée en vigueur du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Montréal s'est donné l'objectif ambitieux de devenir une ville zéro déchet d'ici 2030. L'entrée en vigueur du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires est une mesure concrète mise en place pour atteindre cette cible. À partir du 17 mai 2023, aucun article publicitaire ne pourra être déposé sur une propriété privée à moins que le propriétaire ou l'occupant indique qu'il accepte de le recevoir au moyen d'un pictogramme autocollant. La distribution d'articles publicitaires dans un emballage composé de plastique est aussi interdite. Cette démarche vise à réduire les quantités de déchets générés à la source en évitant la distribution et la production d'articles publicitaires non souhaités ou non sollicités.

Des opérations de communication sont menées par la Ville afin d'informer la population du passage à l'option d'adhésion volontaire. Des autocollants sont disponibles gratuitement dans les bureaux Accès Montréal et les bibliothèques. Les citoyennes et les citoyens peuvent également imprimer le pictogramme en se rendant sur Montréal.ca. Les organismes communautaires qui desservent les personnes en situation de vulnérabilité sont aussi mis à contribution. Ils ont reçu une trousse avec les informations nécessaires à faire circuler. Les banques alimentaires et les résidences pour personnes âgées qui en auront fait la demande recevront l'autocollant directement par voie de publipostage.

« Les sites d'enfouissement de la grande région de Montréal auront atteint leur pleine capacité au cours des prochaines années. Notre administration a assumé un rôle de leadership en mettant en place plusieurs mesures visant à réduire à la source la production de déchets. Ce règlement en fait partie. La crise écologique exige des solutions concertées et nous devons tous travailler en ce sens », a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie- Andrée Mauger.

« Forts d'un appui de 82 % des Montréalaises et des Montréalais, nous avons annoncé en mai 2022 la mise en place d'un système d'adhésion volontaire pour toute forme de distribution publicitaire sur notre territoire. Notre société génère un volume de déchets parmi les plus élevés au monde et nous devons mettre en place des changements structuraux majeurs pour provoquer une réduction, en transformant les systèmes ainsi que nos modes de consommation. Ce règlement y contribuera. L'ensemble de la société, incluant les entreprises et les institutions, devra revoir son modèle d'affaires et ses habitudes à la lumière des impératifs auxquels nous faisons face. En mettant tous la main à la pâte, nous réussirons », a ajouté la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie- Andrée Mauger.

« Le futur plan métropolitain de gestion des matières résiduelles proposera des mesures concrètes visant à encadrer la distribution des imprimés publicitaires. Il importe de réduire à la source les quantités de matières résiduelles générées par cette activité, soit environ 39 000 tonnes par année pour le Grand Montréal. La CMM souhaite que tous contribuent à l'atteinte des objectifs métropolitains, notamment en respectant les réglementations municipales mises en place. La CMM déposera prochainement le rapport du comité relatif à la réduction de l'impact environnemental des imprimés publicitaires, lequel réaffirmera l'importance d'une réduction à la source par la mise en place d'un mécanisme d'adhésion volontaire », a ajouté le directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal, Massimo Iezzoni.

Pour plus d'information sur le règlement ou encore pour télécharger le pictogramme autocollant à imprimer, rendez-vous sur Montréal.ca.

