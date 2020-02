Objectif financier 2020 : la Fondation québécoise du cancer s'engage à amasser 6,5 M$ pour les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À la Fondation québécoise du cancer, l'année 2019 a été placée sous le signe de l'innovation au profit des personnes touchées par la maladie.

Nouveaux corridors de transport gratuit aux patients de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil, art-thérapie au CHUM et à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, yoga à Chibougamau et au CHUM, massothérapie sur fauteuil pendant les traitements de chimiothérapie dans 16 centres hospitaliers couvrant un large territoire : de Montréal à Québec en passant par Granby, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Fleurimont, Victoriaville, Sorel, Trois-Rivières, Shawinigan et Lévis. La Fondation a su s'imposer comme chef de file du haut de ses 40 ans d'existence.

Pour se donner les moyens d'aller toujours un peu plus loin, la Fondation prévoit d'amasser 6,5 M$ en 2020 au profit des personnes touchées par un cancer.

Pour ce faire, elle pourra compter sur une grande famille de donateurs et de partenaires engagés qui font preuve chaque année d'un soutien sans faille.

Parmi cet objectif, la Fondation projette une collecte de fonds de 1 M$ par le biais de sa campagne corporative, qui rappelons-le, a à nouveau battu des records en amassant plus de 1,1 M$ l'an passé.

Cette année encore, la vision de la Fondation demeure d'être présente là où les personnes qui font face au cancer se trouvent, partout au Québec. En développant de nouveaux services qui correspondent aux besoins des gens, peu importe leur âge ou leur histoire avec le cancer, tout en faisant connaître ses services au plus grand nombre, afin que personne ne demeure seul face au cancer.

La volonté de la Fondation est de toujours regarder vers l'avenir et de maintenir sa croissance dans l'intérêt des personnes qui doivent faire face à la maladie, alors qu'un Québécois sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie et que le nombre de Québécois touchés par un cancer continue d'augmenter. C'est pour cette raison que la Fondation se dote d'un nouveau Plan stratégique 2020-2022, ambitieux, qui saura inspirer le dépassement et l'excellence. Ce Plan sera dévoilé dans les prochaines semaines.

La Fondation québécoise du cancer tient à remercier ses employés, ses bénévoles, ses donateurs et ses partenaires qui lui permettent chaque jour de se rapprocher des milliers de Québécois aux prises avec la maladie et invite tous les Québécois à faire partie de sa grande famille.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer œuvre à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Renseignements: Laura Henvel, conseillère, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Tél. : 514 527-2194 poste 257, [email protected]

Liens connexes

http://www.fqc.qc.ca/