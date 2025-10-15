La collaboration positionne Nuvei à l'avant-garde de l'adoption du commerce agentique, en aidant les marchands à adopter en toute sécurité des transactions de confiance pilotées par l'IA à l'échelle.

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui son soutien au lancement du protocole d'agent de confiance, un nouveau cadre développé par Visa qui permet aux marchands de reconnaître et de faire des transactions en toute sécurité avec des agents d'IA de confiance. En travaillant avec Visa en tant que partenaire stratégique, Nuvei renforce son engagement à faire progresser le commerce agentique et à aider à définir le rôle des acquéreurs mondiaux dans cette nouvelle ère des paiements numériques.

Le protocole d'agent de confiance, présenté aujourd'hui par Visa, fait partie de Visa Intelligent Commerce (VIC), un cadre mondial conçu pour aider les marchands à s'engager en toute sécurité avec des agents alimentés par l'IA agissant au nom des consommateurs. Bâti sur des normes ouvertes, notamment les signatures de messages HTTP (RFC 9421), le protocole permet aux marchands de distinguer l'activité légitime des agents de l'automatisation malveillante, ce qui nécessite des changements minimes dans les flux de caisse existants.

Stimuler l'avenir de l'acquisition

Grâce à sa collaboration avec Visa, Nuvei contribue au projet pilote inaugural Agent Enabler et aide à garantir que les acquéreurs peuvent prendre en charge des transactions basées sur des agents de confiance, en toute sécurité et à grande échelle. Ce travail représente un pas en avant dans l'évolution du rôle des acquéreurs pour répondre aux exigences du commerce intelligent, où les agents numériques recherchent, comparent et paient de plus en plus pour le compte des consommateurs.

L'écosystème de paiements intégré de Nuvei, aligné sur Visa Intelligent Commerce, est conçu pour aider les marchands à adopter les paiements pilotés par des agents de manière transparente, en dépassant les anciens modèles de caisse dépendant de l'interaction humaine ou des numéros de cartes virtuelles.

Nuvei est à la pointe de l'innovation dans l'écosystème des paiements agentiques, jouant un double rôle en permettant les transactions agentiques avec des solutions de pointe pour les agents et les marchands. Nous façonnons activement l'avenir en veillant à ce que ces paiements soient sûrs, sécurisés et rapides pour les clients.

Commentaires des dirigeants

« Le commerce agentique représente un changement fondamental dans la manière dont les paiements numériques vont évoluer, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. En soutenant le lancement du protocole d'agent de confiance, nous aidons les marchands à se préparer à cette transformation en toute confiance, avec des solutions sécurisées, transparentes et conçues pour évoluer à l'échelle mondiale. »

« Chez Visa, nous nous engageons à façonner l'avenir du commerce agentique avec des partenaires dans l'ensemble de l'écosystème, a indiqué Rubail Birwadker, responsable mondial des produits de croissance et des partenariats stratégiques, Visa. Le soutien de Nuvei démontre le rôle important que les acquéreurs joueront pour permettre aux marchands de faire confiance et de réaliser des transactions avec des agents IA agissant au nom des consommateurs. »

Accélérer le commerce agentique ensemble

Grâce à l'introduction du protocole d'agent de confiance et au soutien de Nuvei en tant que partenaire stratégique, les entreprises font progresser l'adoption du commerce agentique dans le monde entier :

Établissement de nouvelles normes industrielles pour la connectivité entre agents et marchands.

pour la connectivité entre agents et marchands. Garantie aux marchands de signatures d'agents vérifiables par cryptographie, la reconnaissance des détenteurs de cartes et l'accès autorisé.

de signatures d'agents vérifiables par cryptographie, la reconnaissance des détenteurs de cartes et l'accès autorisé. Préparation de l'adoption mondiale en rendant le commerce agentique accessible à plus de 150 millions de boutiques de commerçants acceptant Visa dans le monde.

Les spécifications du protocole d'agent de confiance sont disponibles dès à présent dans le Centre de développement Visa.

