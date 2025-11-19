CamperDays fait partie des premières entreprises en ligne à accepter les paiements Wero par le biais de la plateforme Nuvei

MONTRÉAL, 20 novembre 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui que ses commerçants en ligne ont commencé à traiter les transactions par le biais de Wero, le portefeuille numérique innovant de l'initiative EPI (European Payments Initiative). Wero est conçu pour permettre des paiements instantanés et sécurisés entre comptes bancaires à travers l'Europe.

Plus tôt cette année, Nuvei a été l'un des tout premiers prestataires de services de paiement à effectuer une transaction Wero dans un environnement de test, et est désormais l'un des premiers à commencer à traiter les transactions des commerçants. Wero permet d'effectuer des paiements instantanés entre comptes via les protocoles SEPA de virement instantané, ce qui permet aux consommateurs de payer en toute sécurité et directement depuis leur compte bancaire en quelques secondes.

Pour les commerçants, l'ajout de Wero élargit le choix des consommateurs lors du paiement, réduit les coûts de traitement des paiements et accélère le règlement, améliorant ainsi la conversion et la trésorerie. Selon Statista, près de 60 % des consommateurs européens déclarent être plus enclins à effectuer un achat en ligne lorsqu'on leur propose leur mode de paiement local préféré.[1] Le Baymard Institute constate que l'absence d'options de paiement préférées est l'une des principales causes d'abandon de panier, citée par plus de 9 % des acheteurs.[2] Une étude de Deloitte montre également que les commerçants qui proposent un éventail plus large de modes de paiement peuvent constater une amélioration du taux de conversion pouvant atteindre 20 % et une fidélisation accrue de la clientèle.[3]

Avec plus de 46 millions d'utilisateurs en Europe[4], l'adoption de Wero comme mode de paiement préféré dans la région est déjà considérable. Plus de 100 millions de transactions de paiement, d'une valeur totale de plus de cinq milliards d'euros, ont déjà été effectuées via le portefeuille numérique.[5]

Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a déclaré :

« La mise en service de Wero est un autre exemple de la façon dont Nuvei permet aux commerçants d'offrir les méthodes de paiement les plus avancées et les plus adaptées au contexte local grâce à une intégration unique. Les consommateurs d'aujourd'hui attendent de la flexibilité, de la rapidité et de la sécurité lors du paiement, et Wero répond à ces trois attentes. Nous sommes fiers d'aider les commerçants européens comme CamperDays à augmenter leurs ventes et à renforcer la confiance de leurs clients.

Martina Weimert, cheffe de la direction d'EPI, a ajouté :

« La mise en service de Wero dans les paiements en ligne via Nuvei est une étape importante pour les paiements européens. Wero simplifie l'expérience de paiement pour les consommateurs tout en offrant aux commerçants une alternative rentable aux cartes traditionnelles. Nuvei contribuera de manière importante à l'adoption d'une solution de paiement véritablement européenne qui renforce la souveraineté financière du continent.. Nous nous réjouissons de cette coopération. »

CamperDays, une plateforme de location de fourgonnettes de camping en ligne de premier plan, fait partie des premiers commerçants à accepter désormais Wero dans son processus de paiement en ligne via Nuvei.

Max Schmidt, directeur général de CamperDays, a commenté :

« Chez CamperDays, nous nous engageons à rendre la réservation de voyages aussi simple et sécurisée que possible. L'ajout de Wero comme option de paiement via Nuvei offre à nos clients un moyen rapide et fiable de payer directement depuis leur compte bancaire. En proposant davantage de choix lors du paiement, nous pouvons répondre à des préférences diverses et offrir la meilleure expérience de réservation possible.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue du portefeuille de méthodes de paiement alternatives de Nuvei, qui permet aux commerçants de proposer des expériences localisées et adaptées aux préférences des consommateurs grâce à une intégration unique.

À propos d'EPI

EPI (ou European Payments Initiative) est soutenue par 16 banques et fournisseurs de services de paiement européens. Ils ont uni leurs forces autour d'un objectif commun : offrir un service de paiement mobile unifié à toutes les entreprises et à tous les citoyens européens, Wero (ajouter le lien). EPI vise à renforcer les consommateurs et les commerçants européens et à leur permettre d'effectuer tous les types de transactions de détail simplement, au moyen d'un portefeuille numérique résolument souverain.

Pour en savoir plus, consultez le site epicompany.eu

À propos de Wero

Sur la base des paiements instantanés de compte à compte, Wero simplifie davantage les paiements en Europe en éliminant les intermédiaires de la chaîne de paiement et les coûts supplémentaires associés. Wero prend déjà en charge les paiements entre particuliers et dévoilera sous peu les paiements aux professionnels (P2Pro) et les paiements pour les achats en ligne et mobiles. Les paiements au point de vente seront également proposés, ainsi que des services à valeur ajoutée comme des programmes de fidélisation des commerçants et la gestion des abonnements récurrents.

Pour en savoir plus, visitez le site wero-wallet.eu.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com

