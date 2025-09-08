L'intégration à Paze donne aux commerçants Nuvei un accès rapide à un paiement par jeton, ce qui contribue à accroître la conversion et à accroître la sécurité au moment du paiement grâce à la segmentation en jetons, car les numéros de carte réels ne sont pas partagés avec les commerçants.

MONTRÉAL, 10 septembre 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Early Warning Services pour proposer Paze, une solution de paiement en ligne, rapide et pratique, disponible aux États-Unis, à un plus grand nombre de commerçants et de consommateurs. Le paiement Paze offre une sécurité accrue parce que les numéros de carte réels avec des jetons sécurisés sont utilisés pendant les transactions.

Grâce à ce partenariat, Nuvei intégrera le paiement Paze à sa plateforme de paiement, ce qui permettra aux commerçants américains d'offrir un paiement simplifié au moyen duquel les consommateurs pourront utiliser les cartes de crédit et de débit qu'ils ont déjà auprès des institutions financières participantes - sans avoir à saisir manuellement les renseignements sur la carte ou à créer un profil de compte distinct au moment du paiement. (1)

Paze est une solution conçue pour simplifier le paiement et offrir une sécurité supplémentaire en tirant parti de la segmentation en jetons qui remplace les numéros de compte de carte de crédit et de débit sensibles par des jetons uniques à usage unique et des identifiants dynamiques. Ce processus aide à protéger les numéros de carte réels des consommateurs et à réduire les frictions au moment du paiement, afin d'aider à stimuler les taux de conversion pour les commerçants et de réduire le nombre de chariots abandonnés.

Aux États-Unis, le taux moyen documenté d'abandon de paniers d'achats en ligne est de près de 71 % (Statista, 2025), une expérience de paiement compliquée étant citée comme l'une des principales raisons, ce qui fait des solutions comme Paze® un moteur de reprise des ventes.

« La friction au moment du paiement demeure l'un des plus grands défis du commerce numérique, et nos commerçants sont toujours à la recherche de meilleures solutions », a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Le partenariat avec Early Warning Services pour proposer Paze en solution de paiement nous permet d'offrir une expérience plus rapide et plus pratique que les consommateurs connaissent déjà par l'entremise de leur banque ou de leur caisse populaire. En combinant la portée mondiale de Nuvei, son expertise en matière d'acquisition locale et son expertise avancée en matière de prévention de la fraude aux portefeuilles tokenisés de Paze, nous aidons les commerçants à stimuler la conversion, à réduire les abandons et à faire croître leurs entreprises dans le monde entier. »

« L'envergure et le réseau de commerçants de Nuvei en font un partenaire solide pour aider à étendre la disponibilité de la solution de paiement Paze à un plus grand nombre de commerçants en ligne et à leurs consommateurs », a déclaré Eric Hoffman, chef des partenariats, Early Warning Services. « En combinant le portefeuille numérique Paze à l'expertise de Nuvei en matière de paiements, nous rendons les paiements en ligne rapides et pratiques. »

Le partenariat mettra la solution de paiement Paze à la disposition du vaste réseau de commerçants de Nuvei aux États-Unis, qui traite collectivement des milliards de transactions de consommation chaque année. Les commerçants qui intégreront Paze à leur expérience de paiement par l'entremise de Nuvei pourront :

Contribuer à réduire l'abandon des chariots en réduisant les frictions liées au processus de paiement

en réduisant les frictions liées au processus de paiement Offrir aux clients une option de paiement liée à leur institution financière

liée à leur institution financière Tirer parti de la segmentation en jetons pour aider à protéger les numéros de cartes de crédit et de débit sensibles

pour aider à protéger les numéros de cartes de crédit et de débit sensibles Accéder au paiement Paze grâce à une seule intégration Nuvei sans frais de perfectionnement supplémentaires

En combinant les fonctionnalités d'acquisition et l'expertise du marché local de Nuvei au portefeuille numérique tokenisé de Paze, chaque entreprise aide à façonner l'avenir du commerce en ligne, donnant aux consommateurs un plus grand contrôle sur la façon dont ils paient leurs achats en ligne tout en aidant les commerçants à répondre aux attentes accrues en matière de rapidité et de commodité des transactions numériques.

À propos de Paze

Paze est une solution de paiement en ligne réinventée que les banques et les coopératives de crédit offrent aux consommateurs et aux commerçants, combinant toutes les cartes de crédit et de débit admissibles en un seul portefeuille et éliminant l'entrée manuelle par carte. Répondant à des défis de longue date en matière de commerce électronique, Paze offre une expérience facile aux consommateurs et aux commerçants. Plus de 150 millions de cartes de crédit et de débit ont été ajoutées à la solution de paiement Paze. Pour en savoir plus sur Paze, consultez le site www.paze.com . Paze est exploitée par Early Warning Services, LLC, un innovateur en matière de solutions financières et de gestion des risques.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

1Certains commerçants peuvent avoir besoin de configurer un compte pour faire des achats.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com .

