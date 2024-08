L'acquisition proposée représente une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale et renforce la présence de Nuvei en Amérique latine

MONTRÉAL, 5 août 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour acquérir Pay2All Instituição de Pagamento Ltda. (« Pay2All »), un établissement de paiement agréé par la Banque centrale du Brésil. Cette étape stratégique devrait améliorer les capacités de Nuvei sur le marché brésilien et renforcer son engagement envers la région de l'Amérique latine.

La licence d'établissement de paiement permettra à Nuvei d'offrir des services de paiement complets au Brésil en tant qu'émetteur de monnaie électronique, cela comprendra d'accepter les paiements, de gérer les portefeuilles électroniques et les comptes de paris, et de participer à tous les systèmes de paiement locaux du Brésil, y compris le traitement des transactions Pagamentos Instantâneos (PIX).

Une licence d'établissement de paiement est requise pour fournir des services transactionnels aux exploitants autorisés dans le marché nouvellement réglementé des paris sportifs et des jeux en ligne, conformément à la loi 14.790/23. Le marché brésilien du jeu en ligne présente d'importantes possibilités de croissance pour Nuvei. Les revenus sur le marché brésilien du jeu en ligne devraient atteindre 1,97 milliard de dollars américains en 2024 et devraient afficher un taux de croissance annuel (TCAC 2024-2029) de 15,39 %, ce qui se traduira par un volume de marché prévu de 4,03 milliards de dollars américains d'ici 2029[1].

En obtenant une licence d'établissement de paiement, Nuvei sera bien positionnée en tant que partenaire de paiement de choix pour le jeu en ligne et les écosystèmes plus vastes du commerce électronique au Brésil. La transaction proposée est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires clés par la Banque centrale du Brésil et les autorités antitrust locales.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « L'obtention d'une licence d'établissement de paiement au Brésil a été une priorité absolue et marquera une autre étape importante dans notre stratégie d'expansion mondiale. La transaction proposée renforce non seulement notre présence en Amérique latine, mais démontre également notre engagement à fournir des solutions de paiement entièrement localisées et modernes aux entreprises brésiliennes. Nous sommes ravis d'offrir notre gamme complète de services pour aider à stimuler la croissance des opérateurs de commerce électronique et de jeu en ligne qui connaissent une croissance rapide dans ce marché dynamique. »

En 2024, Nuvei a déjà fait part de son engagement à l'égard de la croissance en Amérique latine en annonçant qu'elle était la première entreprise mondiale de paiements à proposer l'acquisition directe à l'échelle locale en Colombie. En plus d'obtenir bientôt sa licence d'établissement de paiement au Brésil, Nuvei met également en œuvre un service d'acquisition local au Mexique, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences de traitement pour devenir un acquéreur direct en vertu de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Une expansion stratégique supplémentaire est prévue en Amérique latine.

