Nutrinor investit 2,3 M$ à La Fromagerie Champêtre

REPENTIGNY, QC , le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Un important projet au coût de 2,3 millions de dollars a été lancé pour optimiser la fabrication des produits de La Fromagerie Champêtre de Repentigny, propriété de Nutrinor. Au menu : achat d'équipements, réaménagements, automatisation, simplification de la planification et de l'exécution des opérations.

Cet investissement permettra d'améliorer l'environnement de travail des 55 employés de la fromagerie. « Le rehaussement et la simplification des processus vont faciliter la formation des employés et éliminer 75 % des tâches répétitives et exigeantes physiquement, ce qui réduira conséquemment les risques reliés à la santé et sécurité », explique Anne Savard, directrice de production à l'usine de Repentigny. Cela pourrait avoir un impact positif sur l'attractivité et la rétention du personnel.

Sur le plan des ventes, le projet positionnera plus favorablement La Fromagerie Champêtre, qui sera dès lors en mesure d'accroître sa production et de répondre à la demande croissante du marché pour certains de ses produits, notamment le populaire fromage à raclette et le fromage en grains de petit format destiné à la poutine à travers le pays. « L'automatisation va aussi pallier le manque de personnel qui freine le développement de la fromagerie, précise madame Savard. Nous pouvons envisager le futur avec enthousiasme. »

L'adaptation aux demandes du marché implique par ailleurs la fin de la production du fromage Le Bocké et du fromage coloré au cours de l'année 2023.

En matière de développement durable, outre l'amélioration de l'environnement de travail des employés, le projet se traduira par une réduction de la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que des matières résiduelles.

Confiés à des entrepreneurs locaux, les travaux devraient durer dix mois.

À propos de La Fromagerie Champêtre

Fondée en 1996 et acquise par Nutrinor en 2017, La Fromagerie Champêtre transforme annuellement 12,5 millions de litres de lait. Au fil des ans, elle n'a cessé de croître et d'étendre son offre de produits en proposant un fromage en grains réputé pour la poutine ainsi qu'une gamme de fromages fins qui allient innovation et saveurs remarquables.

À propos de Nutrinor

Propriété de 1 051 productrices et producteurs agricoles du Saguenay−Lac-Saint-Jean et comptant 1 000 employés, Nutrinor évolue dans quatre secteurs d'activité : l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie (pétrole et propane) et les quincailleries. Enracinée au Saguenay−Lac-Saint-Jean, la coopérative est présente dans six autres régions : Capitale-Nationale, Côte-Nord, Lanaudière, Montérégie, Montréal et Nord-du-Québec. Son chiffre d'affaires est de 585 millions de dollars.

