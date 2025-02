Ristourne de 3 millions $ versée à ses membres - Nutrinor présente des bénéfices en hausse pour 2023-2024

SAINT-BRUNO, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Nutrinor a conclu l'année financière 2023-2024 avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 24,2 millions de dollars (M$). L'excédent avant impôts de 9,5 M$ représente un bond de 16 % par rapport à l'exercice précédent. C'est une ristourne de 3 M$ qui sera versée aux productrices et producteurs agricoles membres de la coopérative, incluant une bonification globale de 175 000 $ pour les 125 adhérents au Pacte agricole durable Nutrinor.

Ce sont quelques-uns des résultats présentés aux membres de la coopérative réunis aujourd'hui en assemblée générale à Alma, point culminant d'une année marquée par les célébrations du 75e anniversaire de la coopérative.

L'entreprise a enregistré des résultats records dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie (propane) en 2023-2024. Les bénéfices sont supérieurs à l'exercice précédent malgré une diminution du chiffre d'affaires, qui est passé de 783 M$ en 2022-2023 à 757 M$ en 2023-2024, attribuable à la déflation du prix du pétrole et d'intrants en agriculture, de même qu'à la perte de volumes dans certains secteurs d'activités. Nutrinor a par ailleurs continué d'investir, injectant 18 M$ en capital dans différents projets en 2023-2024, ce qui porte ses investissements totaux à près de 85 M$ au cours des cinq dernières années.

« Notre conseil d'administration est très satisfait des résultats financiers et des réalisations de notre coopérative cette année », a souligné son président Dominic Perron. « Nous avons adopté une importante planification stratégique pour l'horizon 2025 à 2027. Cet outil nous propulsera vers l'avenir en accord avec notre vision tout en gardant le focus sur l'importance des services aux membres et l'accentuation des efforts pour mettre en valeur des produits issus de l'agriculture durable. »

« Malgré l'incertitude économique persistante et une compétition féroce, nous sommes heureux de présenter un meilleur bilan que l'an dernier, et ce, grâce à l'engagement de nos équipes et à la bonne gestion et performance de nos opérations », a indiqué Michael Norman, chef de la direction de la coopérative.

Principales réalisations en 2023-2024

Agroalimentaire

Dévoilement d'une nouvelle image de marque et lancement de huit nouveaux fromages Perron, dont deux issus de l'agriculture durable.

Inauguration officielle de l'agrandissement de l'usine de transformation des viandes Charcuterie Fortin/Boucherie Charcuterie Perron d'Alma, le plus important investissement de l'histoire de Nutrinor dans l'une de ses usines (10,2 M$).

Mise en service d'une technologie de pointe à la Boulangerie du Royaume qui permet de doubler la capacité de production et de rehausser son efficacité opérationnelle.

Agriculture

Travaux complétés au coût de 4 M$ pour le développement du centre de grains de Saint-Bruno, qui augmente sa capacité de stockage de 4 125 tonnes.

Démarrage du poulailler de Normandin grâce à un investissement de 1,3 M$. C'est le 15e de Nutrinor dans la région. Au total, la coopérative élèvera 2,4 millions de poulets sans antibiotiques chaque année alors que le demande est en croissance pour cette protéine animale la plus consommée au Canada .

Énergie

La co-entreprise Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables fait l'acquisition de Valeco Énergie Québec, devenant propriétaire d'un parc éolien aux Îles-de-la-Madeleine et d'un portefeuille de projets à différents stades de développement.

Commerces de détail

Acquisition d'un dépanneur/station-service à Dolbeau-Mistassini, le 18 e de la bannière « Nutrinor Halte services ».

de la bannière « Nutrinor Halte services ». Transition importante dans les dépanneurs alors que Nutrinor développe sa propre bannière et son offre de produits spécifique tout en assurant désormais sa mise en marché de manière indépendante.

