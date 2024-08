Nutrinor lance ses premiers fromages Perron issus de l'agriculture durable - Huit nouveaux produits et une nouvelle image de marque

SAINT-PRIME, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - C'est à travers une image de marque revampée que Nutrinor dévoile aujourd'hui huit nouveaux fromages Perron dont deux issus de l'agriculture durable.

Les cheddars Perron vieillis 1 an et 2 ans se distingueront dorénavant avec les mentions « agriculture durable » et « vaches en libertéMD ». Le lait utilisé dans la fabrication de ces fromages est produit dans le cadre du Pacte Agricole Durable Nutrinor (PADN), une démarche d'amélioration continue en agriculture unique au Québec à laquelle 125 producteurs agricoles membres de la coopérative ont adhéré à ce jour.

Ces fromages constituent la deuxième vague de nouveaux produits issus du PADN, après la mise en marché de plusieurs produits laitiers de Nutrinor en 2021. Le sceau « vaches en liberté » certifie que le lait utilisé pour leur fabrication provient de vaches libres de se déplacer dans la ferme et qui ont un accès à l'extérieur pour certaines, lorsque la température le permet, pouvant ainsi exprimer leur comportement naturel.

Huit nouveaux produits et une nouvelle personnalité pour la marque Perron

En addition aux deux cheddars issus de l'agriculture durable se greffent six nouveaux produits qui feront leur entrée sur le marché afin de diversifier la gamme actuelle pour les fidèles consommateurs et séduire une clientèle en quête de nouveautés. On découvrira entre autres un délicieux fromage en grains à la saveur ranch et un cheddar vieilli au goût fumé.

Au cours des prochaines semaines, les consommateurs remarqueront les nouveaux produits sur les tablettes et pourront du même coup constater une transition dans l'image de marque de Perron. En effet, la marque se présentera sous une nouvelle allure, vêtue de teintes de bleu : une image bien différente de celle d'avant, à la fois rafraîchissante et audacieuse.

Citations :

« Nutrinor est un leader en agriculture durable au Québec. Nous en avons une fois de plus la preuve aujourd'hui. La force de la coopération entre nos producteurs agricoles membres et nos employés nous permet de créer des produits distinctifs recherchés par les consommateurs consciencieux et de faire évoluer cette agriculture de demain jusqu'à l'assiette. »

Michael Norman, chef de la direction de Nutrinor.

« Attrayante, dynamique et arborant maintenant une palette de couleur bleu rappelant le lac Saint-Jean ainsi que son appartenance à Nutrinor, la nouvelle image de la Fromagerie Perron permettra à nos emballages de se démarquer nettement de la concurrence en mettant de l'avant la fierté de notre terroir, une promesse d'authenticité et de localité. »

Alexandre McElhaw, vice-président aux ventes, stratégies commerciales et marketing du domaine Agroalimentaire chez Nutrinor.

À propos de Nutrinor

Propriété de 1 034 productrices et producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean

1 000 employé.e.s (dont plus de 90 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Quatre domaines d'activités : agriculture, agroalimentaire, commerces de détail, énergie

Un chiffre d'affaires de 783 millions $ (2022-2023)

Première grande entreprise de propriété 100 % régionale ayant son siège social au Saguenay-Lac-Saint-Jean selon le classement Les Affaires 2024 des 300 plus grandes entreprises du Québec

2024 des 300 plus grandes entreprises du Québec Des places d'affaires dans sept régions du Québec : Capitale-Nationale, Côte-Nord, Lanaudière, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos du PADN

Lancé en 2020, le PADN a comme objectif de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean un leader mondial en agriculture durable. Les agriculteurs membres de Nutrinor sont invités à y adhérer sur une base volontaire afin d'adopter des pratiques plus durables : économiquement profitables, socialement équitables, performantes sur le plan environnemental et plus soucieuses du bien-être animal.

À propos de la Fromagerie Perron

Une provenance du lait 100 % régional

Fromagerie spécialisée dans le fromage frais du jour et les cheddars vieillis

Une fabrication 7 jours sur 7 située à Saint-Prime

Une durée de vie exceptionnelle pour le fromage frais du jour

Fondée en 1890 par Adélard Perron

Tradition familiale de 4 générations, un savoir-faire qui se poursuit depuis plus de 130 ans

