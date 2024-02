Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables acquiert Valeco Énergie Québec

SAGUENAY, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - À peine huit mois après sa fondation, la coentreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables passe à une phase supérieure de son développement avec l'acquisition de Valeco Énergie Québec du groupe allemand Energie Baden-Württemberg (EnBW).

La transaction permet à Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables de mettre la main sur le Parc éolien de la Dune-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, de même que sur un portefeuille de projets à différents stades d'avancement. En service depuis 2020, le Parc éolien de la Dune-du-Nord compte deux éoliennes d'une puissance totale de huit mégawatts (MW). L'énergie produite est livrée à Hydro-Québec pour alimenter en électricité la population, les commerces et entreprises des Îles-de-la-Madeleine, contribuant conséquemment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de sa centrale thermique.

Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables pourra compter sur une équipe de cinq personnes expérimentées pour l'entretien des actifs existants et le développement de projets. D'ailleurs, dans son portefeuille de projets, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables bénéficie d'un contrat conclu avec Hydro-Québec pour l'expansion de son parc éolien en y ajoutant la production de 16,8 MW.

La coentreprise compte sur un partenaire important : l'Alliance de l'énergie de l'Est. Formée de seize municipalités régionales de comté (MRC), de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance regroupe plus de 209 communautés et territoires et participe activement au développement, à la planification et à l'exploitation des projets énergétiques sur son territoire.

Citations

« C'est une acquisition importante qui signe l'intégration rapide de notre coentreprise dans le marché des énergies renouvelables. Nous nous inscrivons ainsi concrètement dans la transition énergétique à travers des activités qui contribuent à un développement socio-économique plus responsable et durable dans nos communautés. »

- Michael Norman, président du conseil d'administration de Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables

« En vertu de cette transaction, Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables se retrouve avec un portefeuille de projets en développement qui lui assurera une croissance soutenue au cours des prochaines années. Nous émergeons au moment où les efforts de décarbonation entraînent de nombreuses opportunités. »

- Jacques Gauthier, président de Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables

À propos

Nutrinor-Gilbert Énergies renouvelables

Coentreprise fondée en juin 2023 par la coopérative Nutrinor et l'entreprise Gilbert Énergie, elle concentre ses activités sur le développement de projets énergétiques renouvelables, entre autres dans le secteur de l'énergie éolienne.

